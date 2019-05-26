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鹿、熊貓、馬來貘 揭開東亞殖民史

2019-05-26 10:18聯合報 記者何定照╱即時報導

藝術家許家維個展《熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司》頗受注目。許家維去年獲得洪建全教育文化基金會董事長簡靜惠紀念父親簡銅鐘成立的「銅鐘藝術賞」， 最新個展藉由鹿、熊貓、馬來貘三種動物在東亞國家與帝國互動脈絡中，如何被拿來當做「以物易物」的物聯網工具，建構出獨特的觀看歷史視角。

許家維作品常從一個地點出發，擅長考掘歷史並跨域結合不同元素。2008年他以基隆和平島為主題拍攝作品後，意外發現當初拍攝的造船廠下方就是17世紀的北荷蘭城，就此開始探索早年荷蘭東印度公司的脈絡，進而延伸出亞洲殖民時代相關事件的創作架構。

新作《武士與鹿》，就是他研究荷蘭東印度公司的成果。許家維以四個屏幕的錄像裝置，說明17世紀荷蘭東印度公司來亞發展時，由於歐洲貨幣無法流通，發展出用印尼香料換台灣鹿皮的以物易物方法，再以日本武士盔甲對鹿皮的需求換來白銀。這開展出17世紀以降亞洲沿海地區間的殖民貿易網絡，也預示今日全球化的雛形。

《黑與白：熊貓》五頻道錄像裝置則爬梳中國從公元685年以來就用熊貓做外交的歷史，期間與美國、歐洲、俄、日、台都有複雜關係。有趣的是，許家維還別出心裁與日本漫才團體合作，用詼諧語言描述熊貓外交的歷史與政治問題，這段表演錄影和其他歷史材料相互補充，趣味與諷刺性十足。

此外，《黑與白：馬來貘》描述英國東印度公司在東南亞開發之際，選擇新加坡作為商業據點，開始了當地的現代性建設，也發展動植物學的資料蒐集與建構。然而在不同英國司令的權力爭奪下，馬來貘竟然一度陷入困境……。

此個展知識含量高，觀眾不但可吸收大量跨國史，重思觀看歷史方法，也會發現當代藝術表現的多元。像此展綜合錄像、攝影、漫才、演說等，彷彿用一整個展場亦莊亦諧展現論文題目，獨特性十足。在北師美術館展至6月23日。

熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，結合漫才等錄影表演，談熊貓如何影響國際...
熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，結合漫才等錄影表演，談熊貓如何影響國際政局。記者何定照/攝影
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熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，運用多重影像，談台灣的梅花鹿在殖民貿易...
熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，運用多重影像，談台灣的梅花鹿在殖民貿易網絡扮演什麼角色。記者何定照/攝影
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熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，運用多重影像，談台灣的梅花鹿在殖民貿易...
熊貓、鹿、馬來貘與東印度公司–許家維個展，運用多重影像，談台灣的梅花鹿在殖民貿易網絡扮演什麼角色。記者何定照/攝影
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