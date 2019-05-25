在池上遇見心中樂園 蔡康永、侯文詠收藏畫作聯手展出

2019-05-25 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台東池上不只有稻香，也迎來一陣藝術薰風。受到「台灣好基金會」的邀請，蔡康永與好友侯文詠一起在池上穀倉藝術館舉辦收藏展，以「心是最大的樂園」為名，分別展出蔡康永30件收藏畫作與侯文詠13件收藏畫作，包括當代日本藝術家奈良美智、渡邊修一、新加坡藝術組合Phunk、中國大陸藝術家王風華、韓裔美籍藝術家Jin Meyerson及塗鴉藝術家Kaws等作品。蔡康永表示，「當代藝術的畫家們所畫的，就是各自的心中樂園。」

「心是最大的樂園─蔡康永．侯文詠收藏展」，有別於池上穀倉藝術館前幾檔展覽的作品風格，蔡康永、侯文詠兩位藏家蒐羅的作品，帶著些許的幽默、童趣，透過多元創作形式，呈現了各式各樣的人生風景。蔡康永進一步說明「樂園有各種好玩的東西，樂園不是讓你只是享受快樂，而是經歷，被啟發，然後不會死掉。因此樂園不只是快樂，還有恐怖陰暗或悲傷。」因此他選了來自世界各地不同類型的畫。

對蔡康永而言，人生重要的事情不是用意義來界定的，但是「樂趣」卻很重要。他說「你所經歷的人生，有些感覺是別人都無法共享的。從現在開始，要接受考驗，先不問什麼意義，要問有什麼樂趣？」蔡康永所挑的作品都是必須要在現場才可以看到作品的樂趣，蔡康永說「這些藝術家費盡千辛萬苦，為了跟你一期一會，如果有什麼啟發，你心中的樂園就誕生了。」

「心是最大的樂園─蔡康永．侯文詠收藏展」

日期：即日起至9月3日

地點：池上穀倉藝術館（台東縣池上鄉中西三路6號）