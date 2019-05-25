台新藝術獎揭曉 布拉瑞揚返鄉舞作破紀錄

2019-05-25 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



第17屆台新藝術獎今日舉行頒獎典禮，揭曉三大獎得主。入圍四次的蘇匯宇終於以《唐朝綺麗男》獲得年度視覺藝術獎，周書毅的《Break & Break！無用之地》獲得年度表演藝術獎；布拉瑞揚舞團則以《路吶LUNA》拿下了不分類的年度大獎。

其中布拉瑞揚團繼去年《無，或就以沈醉為名》獲得年度「表演藝術獎」後，今年更成為藝術獎自2014年轉型頒布不分類的最高額獎項「年度大獎」以來，首度由表演藝術作品獲此殊榮。布拉瑞揚舞團同時也是台新藝術獎開辦以來首度「連續獲獎」團隊。

「台新藝術獎」透過ARTalks網站開啟各領域對話平台，九位提名觀察人從去年超過百件被提名展演作品中，選出15組年度入圍作品。最後由國內外專業人士組成國際決選團，今年決選委員為：耿一偉、陳泰松、于善祿、孫松榮四位國內代表，以及來自澳洲及香港三位國際代表，歷經三天的會議，選出三大獎得主，包括「年度大獎」150元獎金、「視覺」及「表演」藝術獎各得100萬元獎金。

台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘致詞時表示，為了讓藝術獎與社會有更多連結，今年台新藝術獎有許多創新的設計，例如在活動網站設計了「心靈籤詩」活動，每個籤詩代表入圍的15組作品，民眾以根據心情挑選籤詩，看看自己跟哪個作品有緣。此外，在入圍名單公布之後，也特別設計了「滾動的四連夜」，連續四天晚上，讓15組入圍藝術家與大家面對面對話。

年度視覺藝術獎頒給蘇匯宇的《唐朝綺麗男（邱剛健，1985）》。蘇匯宇以補拍之名，透過屏風樣式的四頻道錄像裝置作品，重新考掘邱剛健的電影原作《唐朝綺麗男》，誘發歷史與當代之間的嶄新意義。

評選團認為：「《唐朝綺麗男（邱剛健，1985）》的重要成就，在於回望戒嚴時期涉及情色與欲望的箝制，回應了解放情欲、身體與性別的台灣當代社會，展現出超越性的藝術視域。」

舞蹈家周書毅以身體錄像展《Break & Break！無用之地》獲年度表演藝術獎，台下觀禮的周媽媽也忍不住落淚。周書毅離開主流與城市，以最單純的身體，省思舞蹈對他的意義，最終則以一場在廢棄紡織場頂樓的演出作為總結。

評選團認為，周書毅透過他的身／影回應不同的都市變遷，也傳達個人生命歷程，為其實踐揭示新方向。多頻道投影為這齣精彩的舞作提供動態的背景與對話關係。這個作品在特定場域首演，它與全球都市化體驗密切相關，打破展演空間限制，不論在任何城市演出，皆能突顯對於人造環境的省思。

周書毅說，三年來，他在台東一直思考著藝術是否能夠離開城市，而在這支作品產生之後，他發現原來城市只是藝術分享的中心。「創作一直是個不知如何結束的過程，困難很重要，很開心能度過這些困難。」透過作品，他希望人們能更珍惜生命中的細微點滴。

年度大獎頒給布拉瑞揚舞團的《路吶LUNA》。作品中，舞者們以布農八部合音貫串打獵、報戰功、回家等過程，也反映著一個追尋自我的旅程，走得更遠，是為了回家，為了找回自己。

評選團表示，在這個超速變化、巨量訊息的年代，《路吶LUNA》沉潛扎實的省思與探問，觸動人心的身體舞動，充分展現力與美的文化溯源能量。舞團從原住民的身體性與部落儀式尋找當代的語法與姿態，重新取樣，以「人」的存在角度出發，豐富了當代舞蹈的內涵。