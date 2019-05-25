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風靡韓妹的新寵「rom&nd絕美任霧奶油唇釉」！這家藥妝店就買得到

2019-05-25 16:24聯合報 記者陳立儀╱即時報導

說到韓國神級彩妝達人，除了PONY大神之外，更不能不提韓國赫赫有名的美妝部落客Saerom Min，她的美妝教學在NAVER上也極受歡迎，Saerom Min的自創彩妝品牌「rom&nd」，主打平實價格與媲美精品等級的設計及品質，在韓國人氣火紅，尤其唇彩系列更是代購夯品。Tomod’s搶先引進販售rom&nd絕美任霧奶油唇釉系列，韓妝迷快去買一波！

rom&nd絕美任霧奶油唇釉的質地有如慕斯般柔滑，延展性及顯色度佳， 霧面妝感卻又帶有濕潤光澤，每款色號都是令人愛不釋手的超實用色，一支339元的售價，就算全系列包色也OK。

Tomod’s同時也推出日本國民彩妝品牌CEZANNE的春季新作「玩色眼影」系列，在日本一開賣即造成部分色號熱銷缺貨。CEZANNE玩色眼影採用單色設計，添加美容成分，讓潤澤粉末質地緊貼眼皮，售價195元，其中色號02的煙燻淺粉紅色可讓眼神更深邃，可搭配色號03的霧面薄透優雅紅，打造大人感的迷人眼眸。

此外，日本NADESHIA蜜粉刷也是許多人找小幫手代購的夯品，現在在Tomod’s也買得到，5月29日前特價289元。

rom&nd絕美任霧奶油唇釉，售價339元。圖／Tomod’s提供
rom&nd絕美任霧奶油唇釉，售價339元。圖／Tomod’s提供
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