名片尺寸＋8種熱門色！「露華濃迷你精裝8色眼影盤」這款色號看到有貨就快買

2019-05-25 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



一次容納多色的眼影盤並不稀奇，但在時下流行的小包風尚中，要把想用的眼影色都塞進包包裡實在不容易。REVLON露華濃全新推出的超持色迷你精裝8色眼影盤，就是專為方便隨身攜帶所設計，尺寸如同名片盒般大小，網羅了從粉霧到金屬等不同質地的8色眼影，堪稱「眼彩盤界的小鋼砲」，吸引各路美妝控搶在第一時間開箱試用，好評從IG延燒到PTT美妝版，3款色號中首推集結多種熱門眼影色的「930大地色彩」。

露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤一盤就有8種色選與不同質地，可恣意混搭玩色，450元的售價CP值超高，在3款色號中，「900峇里夕陽」以裸色、米金色、灰棕色為主，可勾勒出優雅經典的日常眼妝，也可運用深色加強眼神，在夜裡加強電眼魅力；「930大地色彩」集結珊瑚色、乾燥玫瑰色、鐵鏽色、肉桂色、紅酒色等所有目前最熱門的眼影色；「940灰色棕情」則是熱愛霧面質地眼影的彩妝迷必購選項，可搭配出冷調、暖調的眼妝配色，妝感潔淨俐落。