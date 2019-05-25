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名片尺寸＋8種熱門色！「露華濃迷你精裝8色眼影盤」這款色號看到有貨就快買

2019-05-25 15:29聯合報 記者陳立儀╱即時報導

一次容納多色的眼影盤並不稀奇，但在時下流行的小包風尚中，要把想用的眼影色都塞進包包裡實在不容易。REVLON露華濃全新推出的超持色迷你精裝8色眼影盤，就是專為方便隨身攜帶所設計，尺寸如同名片盒般大小，網羅了從粉霧到金屬等不同質地的8色眼影，堪稱「眼彩盤界的小鋼砲」，吸引各路美妝控搶在第一時間開箱試用，好評從IG延燒到PTT美妝版，3款色號中首推集結多種熱門眼影色的「930大地色彩」。

露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤一盤就有8種色選與不同質地，可恣意混搭玩色，450元的售價CP值超高，在3款色號中，「900峇里夕陽」以裸色、米金色、灰棕色為主，可勾勒出優雅經典的日常眼妝，也可運用深色加強眼神，在夜裡加強電眼魅力；「930大地色彩」集結珊瑚色、乾燥玫瑰色、鐵鏽色、肉桂色、紅酒色等所有目前最熱門的眼影色；「940灰色棕情」則是熱愛霧面質地眼影的彩妝迷必購選項，可搭配出冷調、暖調的眼妝配色，妝感潔淨俐落。

搭配迷人眼妝，露華濃也將於6月推出兩款眉彩，其中超持色美眉全能女神眉筆具有一筆三頭的多功能設計，可填補、描繪、勾勒、塑形、霧化，眉筆蕊芯直徑僅0.17公分的微雕筆頭，可畫出根根分明的眉流，天鵝絨般柔軟的眉彩粉末搭配專業塑造的眉刷，打造自然有型的雙眉，共有淺棕、深棕、灰褐、柔棕等4色，可與各種髮色完美相應；超持色美眉3色眉彩盤內含由淺到深的3色眉粉，可輕鬆畫出韓系立體漸層眉，淺色還可做為鼻影使用。

REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「900峇里夕陽」，售價450元。圖／...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「900峇里夕陽」，售價450元。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「930大地色彩」集結珊瑚色、乾燥玫瑰...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「930大地色彩」集結珊瑚色、乾燥玫瑰色、鐵鏽色、肉桂色、紅酒色等所有目前最熱門的眼影色。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「930大地色彩」，售價450元。圖／...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「930大地色彩」，售價450元。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「940灰色棕情」，售價450元。圖／...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「940灰色棕情」，售價450元。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤，尺寸如同名片般大小，堪稱「眼彩盤界的...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤，尺寸如同名片般大小，堪稱「眼彩盤界的小鋼砲」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「940灰色棕情」，售價450元。圖／...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤「940灰色棕情」，售價450元。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤，尺寸如同名片般大小，堪稱「眼彩盤界的...
REVLON露華濃超持色迷你精裝8色眼影盤，尺寸如同名片般大小，堪稱「眼彩盤界的小鋼砲」。圖／露華濃提供
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