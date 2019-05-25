「寶島長春」全長66公尺 今起在南美館展出

2019-05-25 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



38年前，由10名水墨畫家耗費近半年時間完成「寶島長春」，全長66公尺，為台灣現存最長的集體創作品，北起基隆嶼，南至墾丁，台灣當年都市、機場、港口、阿里山神木全被勾勒在畫中，即日起在台南美術館1館展出。

南美館為了凸顯及保留最完整的「寶島長春」模樣，特別以近百坪的展覽空間打造一面360度的圓弧形展牆，讓民眾一個定點環繞即可觀賞畫卷全貌。南美館長潘襎表示，「寶島長春圖卷」創作時正值台美斷交，畫卷集合老中青三代的藝術家合作，鼓舞人心。

館方表示，1981年由國立歷史博物館前館長何浩天發起，召集黃君璧、張大千、張穀年、胡克敏、李奇茂、范伯洪、羅芳、蘇峰男、羅振賢、蔡友等10名水墨畫家，合力完成「寶島長春圖卷」，以多視點構圖方式連接台灣各地變換的風貌，兼容複合的時間與空間，讓觀賞者隨目光遊歷畫境的體驗。

10名畫家中，已有6人去世，其中94歲的李奇茂昨天上午病逝，今開展儀式前，眾人為李奇茂默哀30秒；美術館人員說，李奇茂對參加「寶島長春圖卷」開展非常期待，也很興奮，館方也特地規畫動線，讓行動不便的李奇茂不必受限於美術館的空間。