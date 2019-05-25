香港米其林三星名廚 來台展店

2019-05-25 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



美國投資公司DB-Link和犇鐵板燒首次台北合作，帶來了人稱「廚魔」的香港米其林三星名廚梁經倫（Alvin Leung）旗下品牌-Daimon廚魔館，而全新開幕位於微風南山大樓商場一樓，破天荒躋身在高端奢侈品牌競爭一樓黃金櫃位的「Daimon‧犇 廚魔館」，現場更以愛麗絲夢遊仙境奇幻設計作為發想，將用餐環境分為三個體驗區域，更重要的是，享受廚魔魅力不用再飛出國了！

「Daimon‧犇 廚魔館」的愛麗絲夢遊仙境奇幻用餐環境設計，也是來自於梁經倫的發想，他將環境分為三個體驗區域。第一區是新奇驚豔的西式前菜酒吧區，伴隨繽紛的各道小食，賓客們可以搭配同樣愜意的雞尾酒，開始用餐的享受。第二區緊接會轉場進入創意鐵板燒區，以鐵板燒的形式，由主廚當面服務每位賓客，賓客可當面觀賞主廚細心料理頂級食材的難得體驗。第三區則是主菜結束後會進入的奇幻溫暖甜點區，主廚同樣於現場為賓客親手製作甜點，透過不同用餐場景的新奇體驗，感受廚魔特有的創意風格。

除了令人耳目一新的「Fashionable Dining」空間風格與特殊用餐體驗方式外，此次梁經倫還帶來有著豐富台灣味覺底蘊的全新菜色，並以西餐來表現台味。

其中，「豪野鴨湯佐薑汁腐乳、土鳳梨鴨肝馬卡龍」的創作想法來自於台灣薑母鴨，主廚使用宜蘭豪野鴨燉煮的高湯，並且用澄清手法進行處理，表層加入腐乳醬牛奶泡沫提鮮，底層加入老薑珍珠增加風味，讓用餐添加樂趣，並採法式馬卡龍包裝鳳梨苦瓜的滋味。

「日本鹿兒島肋眼和牛」則是選用油脂比例最高的A5等級，油脂豐富的和牛在鐵板上滋滋作響，搭配自製的乾牡蠣及新鮮生蠔調製成的蠔油牛肉醬汁，配菜則是選用具台灣特色的龍鬚菜和酥炸金針菇，為食客帶來頂級的美食享受。

「神秘小白球、酥炸竹炭豆腐」是一道集視覺和味覺多重享受的創意料理，主廚將台灣小吃代表之一的胡椒餅，以小湯圓的形式來呈現，嘴裡吃的是胡椒芝麻香氣濃郁的神秘小白球，搭配著煙霧瀰漫的視覺驚喜，以及陪襯的酥炸竹炭碎豆腐，口感一硬一軟，視覺一黑一白，非常出色。

另一道「魚子雙重奏襯煙燻馬鈴薯」則是同時結合法國魚子醬與台灣烏魚子兩種頂級食材，底部襯著的是煙燻薯泥，在品嚐時，主廚特別提醒，不要過度攪拌，才能品嚐到食材的各自風味。

※開車不喝酒、喝酒不開車

哪裡吃？

Daimon‧犇 廚魔館