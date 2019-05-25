下周梅雨鋒面報到！趁周末好天氣快搶買「防潮小物」這幾款除濕又爆萌

2019-05-25 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣一年中有近2／3的時間濕度偏高，除濕防潮幾乎已成日常必備，尤其梅雨季濕氣逼人，下周又有梅雨鋒面報到，趕快趁著周末好天氣去添購防潮小物！台隆手創館獨家推出的日本人氣雜貨品牌DECOLE除濕小幫手系列、生活工場的珪藻土刺刺仙人掌防潮塊，在功能性之餘，更以超萌造型趕走悶濕的壞心情。

日本DECOLE除濕小幫手系列每年推出都榮登台隆手創館除濕系列熱銷王，內含乾燥劑，當表面陶土吸濕飽和後用微波爐加熱數分鐘就能重複使用，深受小資族與主婦青睞，今年新款以最受歡迎的貓咪、柴犬、刺蝟為主，再新增熊貓造型，或坐或躺的可愛姿態，不論放在鞋櫃與櫥櫃都萌翻。同時台隆手創館也推出日本Iris Ohyama循環衣物乾燥暖風機以及獨家販售的消臭除濕盒、衣物防潮掛墊、清潔110除濕消臭墊等。

珪藻土是近年來超夯的防潮好幫手，生活工場珪藻土吸水踏墊－清新植感款以充滿自然氣息的龜背芋做為設計，吸水力強且可重複使用，小巧輕便的珪藻土刺刺仙人掌防潮塊可置於鞋中去除濕氣，附贈網袋還可吊掛於衣櫃中；另外還有可吸水隔熱的珪藻土杯墊，搭配豬年推出的小豬造型更是俏皮。生活工場也推薦可在家中擺放香氛擴香，改善梅雨季的潮濕異味，首推造型可愛的Eternal擴香石、多肉植物造型擴香石。

生活工場還有體積小巧的LTP日式家用除潮淨化防霉除濕機，運作聲低於35分貝的靜音設計，衣櫃、鞋櫃等小空間也能輕鬆除濕。 HOLA特力和樂推出的分離式無線除濕機也是密閉小空間除濕專用，疊疊樂設計可拆開或堆疊同時使用，另附烘鞋架。