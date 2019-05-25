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下周梅雨鋒面報到！趁周末好天氣快搶買「防潮小物」這幾款除濕又爆萌

2019-05-25 13:55聯合報 記者陳立儀╱即時報導

台灣一年中有近2／3的時間濕度偏高，除濕防潮幾乎已成日常必備，尤其梅雨濕氣逼人，下周又有梅雨鋒面報到，趕快趁著周末好天氣去添購防潮小物！台隆手創館獨家推出的日本人氣雜貨品牌DECOLE除濕小幫手系列、生活工場的珪藻土刺刺仙人掌防潮塊，在功能性之餘，更以超萌造型趕走悶濕的壞心情。

日本DECOLE除濕小幫手系列每年推出都榮登台隆手創館除濕系列熱銷王，內含乾燥劑，當表面陶土吸濕飽和後用微波爐加熱數分鐘就能重複使用，深受小資族與主婦青睞，今年新款以最受歡迎的貓咪、柴犬、刺蝟為主，再新增熊貓造型，或坐或躺的可愛姿態，不論放在鞋櫃與櫥櫃都萌翻。同時台隆手創館也推出日本Iris Ohyama循環衣物乾燥暖風機以及獨家販售的消臭除濕盒、衣物防潮掛墊、清潔110除濕消臭墊等。

珪藻土是近年來超夯的防潮好幫手，生活工場珪藻土吸水踏墊－清新植感款以充滿自然氣息的龜背芋做為設計，吸水力強且可重複使用，小巧輕便的珪藻土刺刺仙人掌防潮塊可置於鞋中去除濕氣，附贈網袋還可吊掛於衣櫃中；另外還有可吸水隔熱的珪藻土杯墊，搭配豬年推出的小豬造型更是俏皮。生活工場也推薦可在家中擺放香氛擴香，改善梅雨季的潮濕異味，首推造型可愛的Eternal擴香石、多肉植物造型擴香石。

生活工場還有體積小巧的LTP日式家用除潮淨化防霉除濕機，運作聲低於35分貝的靜音設計，衣櫃、鞋櫃等小空間也能輕鬆除濕。 HOLA特力和樂推出的分離式無線除濕機也是密閉小空間除濕專用，疊疊樂設計可拆開或堆疊同時使用，另附烘鞋架。

除了仰賴防潮小物之外，HOLA特力和樂建議解決居家潮濕問題需培養正確觀念，包括使用床墊時最好加上全包式保潔墊，每5年更換一次床墊尤佳，平時至少一個月使用除螨吸塵器清潔表布一次，床包、枕套、被套也至少一個月要清洗一次，常見的天絲、純棉材質可適度曬太陽，加強殺菌；此外，每天起床後可將被子翻面，讓接觸身體那一面有揮發汗水或濕氣的機會，加強通風也是預防細菌孳生的小撇步。

日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提...
日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提供
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HOLA特力和樂日本珪藻土吸水踏墊，34 X 43cm售價1,490元、5月29...
HOLA特力和樂日本珪藻土吸水踏墊，34 X 43cm售價1,490元、5月29日前特價1,290元；42.5 X 57.5cm售價2,590元、5月29日前特價1,990元。圖／HOLA提供
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日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提...
日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提供
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日本DECOLE除濕小幫手－滿腹貓，售價690元。圖／台隆手創館提供
日本DECOLE除濕小幫手－滿腹貓，售價690元。圖／台隆手創館提供
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造型可愛的Eternal擴香石，多肉植物造型擴香石可改善梅雨季節的異味。圖／生活...
造型可愛的Eternal擴香石，多肉植物造型擴香石可改善梅雨季節的異味。圖／生活工場提供
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日本DECOLE除濕小幫手－經典狗，售價690元。圖／台隆手創館提供
日本DECOLE除濕小幫手－經典狗，售價690元。圖／台隆手創館提供
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生活工場珪藻土刺刺仙人掌防潮塊可置於鞋中或吊掛於衣櫃。圖／生活工場提供
生活工場珪藻土刺刺仙人掌防潮塊可置於鞋中或吊掛於衣櫃。圖／生活工場提供
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日本DECOLE除濕小幫手－肉肉熊貓，售價690元。圖／台隆手創館提供
日本DECOLE除濕小幫手－肉肉熊貓，售價690元。圖／台隆手創館提供
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可愛小豬造型的珪藻土吸水杯墊可吸水隔熱。圖／生活工場提供
可愛小豬造型的珪藻土吸水杯墊可吸水隔熱。圖／生活工場提供
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日本DECOLE除濕小幫手－滿腹柴柴，售價690元。圖／台隆手創館提供
日本DECOLE除濕小幫手－滿腹柴柴，售價690元。圖／台隆手創館提供
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HOLA特力和樂分離式無線除濕機－優雅組，售價1,099元、5月29日前特價89...
HOLA特力和樂分離式無線除濕機－優雅組，售價1,099元、5月29日前特價899元。圖／HOLA提供
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生活工場珪藻土吸水踏墊－清新植感款以充滿自然氣息的龜背芋做為設計，營造陽光明媚的...
生活工場珪藻土吸水踏墊－清新植感款以充滿自然氣息的龜背芋做為設計，營造陽光明媚的活力感。圖／生活工場提供
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日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提...
日本DECOLE除濕小幫手擁有多款超萌造型，可放置於鞋櫃或櫥櫃。圖／台隆手創館提供
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