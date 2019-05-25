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世衛行動團歸國 攜手美日強化區域防疫網絡

2019-05-25 12:37聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

衛生福利部長陳時中第3年率「世衛行動團」至日內瓦為台灣發聲，6天時間內進行71場雙邊會談，世衛行動團今上午11時舉行返國説明記者會，陳時中說，今年活動進行比往年順利很多，對此總統蔡英文鼓勵有佳。與美國、日本雙邊論壇中，多次討論官方間的防疫平台運用，相信未來與兩國在傳染病防治上能有更進一步合作，維護區域、全球衛生安全。

台灣連續3年未能獲邀參與世界衛生大會（WHA），世衛行動團今清晨返回台灣，一早立刻前往總統府，接受總統接見。世衛行動團發言人、衛福部疾管署長周志浩表示，總統一見行動團就主動關心成員們如何克服時差，但又隨即笑稱，面對馬不停蹄的行程大概沒時間有時差，所有人都腎上腺素大爆發。

今年日美兩國不斷在大會或論壇中表達對台灣的支持，也討論到官方防疫平台合作，周志浩表示，台美日一直有防疫合作，如與美國合作登革熱疫苗臨床試驗等，鑑於新興傳染病不斷出現，美國病毒檢驗技術強、世界各地都有佈點，再加上台灣與日本地源接近等優勢，透過部長與部長的談話，能讓合作更具系統性，未來繼續推廣進一步合作方式。

今年世衛行動團沒有受到明顯阻礙，更強烈向世界衛生組織表達聯合國大會2758號決議、WHA25.1號決議「台灣為中國其中一省」抗議。今年論壇、雙邊論壇多達71場，32場國家對國家、39場對各國NGO，國際能見度提升，會談的深度與廣度都比往年好，且台灣與日美之間的對談相當成功。對此，陳時中自評表現90分，高於去年的80分及前年的60分。

陳時中說，中國屢次打壓台灣無法參與WHA，只會造成區域防疫功能、甚至世界防疫出現漏洞，防疫資訊重視即時性，不能是間接取得，台灣也願意參與世界重要疫情防治，如美國重視的伊波拉疫情救援。將力拚明年重返WHA，雖會遇到2020總統大選，坦言選舉確實會有影響，但堅持理念不會變，會開始擬定策略。

衛生福利部長陳時中（左三）第3年率「世衛行動團」至日內瓦為台灣發聲，6天時間內進...
衛生福利部長陳時中（左三）第3年率「世衛行動團」至日內瓦為台灣發聲，6天時間內進行71場雙邊會談，世衛行動團今上午11時舉行返國説明記者會。記者陳婕翎／攝影
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陳時中WHA
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