坎城紅毯曝光度最高的項鍊！寶詩龍設計太百搭 女星名模都搶戴

2019-05-25 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



坎城影展期間每天都有電影首映紅毯，是女明星和名模展現時尚品味的絕佳競豔場，此時更可看得出一款設計是否經典、經得起考驗。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的頂級珠寶系列Serpent Bohème，以抽象、摩登的手法詮釋「蛇」，將蛇頭的線條幾何化成為水滴造型，延伸出一系列包括項鍊、耳環、戒指等豐富的作品，就深受中外女星的喜愛，包括台灣女星昆凌、大陸超模奚夢瑤、曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣（Virginie Ledoyen）、巴西超模Isabeli Fontana，都分別選擇了該系列的項鍊搭配禮服走紅毯，以截然不同的品味和穿搭功力，展現蛇形珠寶的百變風貌。