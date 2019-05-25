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坎城紅毯曝光度最高的項鍊！寶詩龍設計太百搭 女星名模都搶戴

2019-05-25 09:49聯合報 記者孫曼╱即時報導

坎城影展期間每天都有電影首映紅毯，是女明星和名模展現時尚品味的絕佳競豔場，此時更可看得出一款設計是否經典、經得起考驗。法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的頂級珠寶系列Serpent Bohème，以抽象、摩登的手法詮釋「蛇」，將蛇頭的線條幾何化成為水滴造型，延伸出一系列包括項鍊、耳環、戒指等豐富的作品，就深受中外女星的喜愛，包括台灣女星昆凌、大陸超模奚夢瑤、曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣（Virginie Ledoyen）、巴西超模Isabeli Fontana，都分別選擇了該系列的項鍊搭配禮服走紅毯，以截然不同的品味和穿搭功力，展現蛇形珠寶的百變風貌。

Serpent 法文原意為「蛇」，寶詩龍首件以Serpent命名的蛇形珠寶手稿誕生於1878年，是創辦人Frédéric Boucheron遠遊出門前贈與妻子Gabrielle的愛的禮物，從此以象徵守護與愛的形象成為寶詩龍最經典的創作符碼 。而品牌第一款正式以蛇為靈感的日常珠寶Serpent系列則於1968年推出，2013年起，Serpent Bohème系列蛻變出全新的摩登樣貌，擺脫具象的設計，並年年推出全新作品，傳承經典的同時，亦延續著永恆的風格魅力。

名模奚夢瑤配戴寶詩龍Serpent Bohème系列白金鑲鑽項鍊和戒指出席坎城活...
名模奚夢瑤配戴寶詩龍Serpent Bohème系列白金鑲鑽項鍊和戒指出席坎城活動。圖／寶詩龍提供
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昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列珠寶穿王培沂高級訂製服現身坎城。圖...
昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列珠寶穿王培沂高級訂製服現身坎城。圖／寶詩龍提供
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昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列指環，白金鑲嵌鑽石，30萬9,00...
昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列指環，白金鑲嵌鑽石，30萬9,000元。圖／寶詩龍提供
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昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列耳環，白金鑲嵌鑽石，114萬元。圖...
昆凌配戴寶詩龍Serpent Bohème系列耳環，白金鑲嵌鑽石，114萬元。圖／寶詩龍提供
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名模奚夢瑤配戴寶詩龍Serpent Bohème系列白金鑲鑽項鍊和戒指出席坎城活...
名模奚夢瑤配戴寶詩龍Serpent Bohème系列白金鑲鑽項鍊和戒指出席坎城活動。圖／寶詩龍提供
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曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣配戴寶詩龍Serpent Bohème白...
曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣配戴寶詩龍Serpent Bohème白K金項鍊出席坎城紅毯。圖／寶詩龍提供
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超模Isabeli Fontana配戴寶詩龍Serpent Bohème系列玫瑰...
超模Isabeli Fontana配戴寶詩龍Serpent Bohème系列玫瑰金鑲鑽項鍊出席坎城紅毯。圖／寶詩龍提供
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昆凌配戴寶詩龍頂級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，白金鑲嵌鑽石，306...
昆凌配戴寶詩龍頂級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，白金鑲嵌鑽石，306萬元。圖／寶詩龍提供
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寶詩龍頂級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，白金鑲嵌736顆圓鑽共約28...
寶詩龍頂級珠寶系列Serpent Bohème項鍊，白金鑲嵌736顆圓鑽共約28.92克拉，770萬元。圖／寶詩龍提供
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曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣配戴寶詩龍Serpent Bohème白...
曾演出楊德昌電影的法國女星維吉妮亞拉朵嫣配戴寶詩龍Serpent Bohème白K金項鍊出席坎城紅毯。圖／寶詩龍提供
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超模Isabeli Fontana配戴寶詩龍Serpent Bohème系列玫瑰...
超模Isabeli Fontana配戴寶詩龍Serpent Bohème系列玫瑰金鑲鑽項鍊和戒指出席坎城紅毯。圖／寶詩龍提供
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珠寶法國電影
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