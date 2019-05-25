親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

鑽石羽毛就是完美紅毯dress code！從蒂妲史雲頓到趙汝珍都少不了

2019-05-25 08:23聯合報 記者孫曼╱即時報導

鑽石是女人最好的朋友，鑽石做的羽毛可能就是閨密了。時尚品味備受肯定的英國女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），日前與也開始在電影戲劇上展露頭角的女兒Honor Swinton Byrne攜手出席韓國名導奉俊昊執導新片《寄生上流》（Parasite）在坎城的全球首映紅毯，兩人巧妙以一黑一白的打扮現身：襯托女兒簡約的黑色小洋裝，蒂妲史雲頓選擇了一套簡約的香奈兒白色絲質西裝，並在翻領上點綴了一枚大型的香奈兒Plume de Chanel羽毛胸針，巧的是，《寄生上流》中擔任女主角趙汝珍登上首映紅毯時，也配戴了以 Plume de Paon孔雀羽毛為靈感的寶詩龍（Boucheron）耳環。

事實上，羽毛造型的珠寶，早在1932年香奈兒女士以時尚設計師的身份首度跨足珠寶設計、展出「鑽石珠寶」系列 （Bijoux de Diamants）頂級珠寶沙龍時，就出現在她的原創作品中。蒂妲史雲頓所配戴的Plume羽毛鑽石胸針，設計概念年延續當年香奈兒女士的原創作品， 以高級訂製服上常用、較為長型輕巧且動感的羽毛為雛形，外型細緻具時尚感。而瑪格羅比（Margot Robbie）出席主演電影《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）首映紅毯時配戴的香奈兒Panache羽飾造型的鑽石耳環，設計概念則以豐潤柔軟的Panache羽飾為主，中央鑲嵌梨形切割主鑽，整體羽毛的線條較為女性化且圓潤，如山茶花花瓣般較為豐滿的羽毛，而這個法文詞彙也有充滿自信、時尚又優雅意涵。

趙汝珍配戴的寶詩龍Plume de Paon孔雀羽毛耳環，則是品牌創辦人Frédéric Boucheron先生與其工坊負責人在1883年時，「把玩」一根孔雀羽毛時靈光乍現嘗試的大膽創作。他們巧妙將羽毛沿頸部的曲線蜿蜒成條彷彿問號的項鍊，從此成為品牌經典的「問號項鍊」，不但項鍊的開放式設計至今仍膾炙人口，孔雀羽毛這個元素也從此成為寶詩龍的標誌。

香奈兒品牌大使瑪格羅比配戴的Panache羽飾鑽石耳環，18K白金鑲嵌2顆各1....
香奈兒品牌大使瑪格羅比配戴的Panache羽飾鑽石耳環，18K白金鑲嵌2顆各1.23克拉及1.12克拉梨形切割主鑽、88顆長階梯形切割總重6.16克拉鑽石與288顆共4.76克拉鑽石，價格店洽。圖／香奈兒提供
分享
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽...
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環。圖／寶詩龍提供
分享
蒂妲史雲頓與女兒出席電影《寄生上流》首映會，穿香奈兒白色絲質羊毛領片西裝、配戴P...
蒂妲史雲頓與女兒出席電影《寄生上流》首映會，穿香奈兒白色絲質羊毛領片西裝、配戴Plume de Chanel鑽石羽毛胸針。 圖／香奈兒提供
分享
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽...
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環。圖／寶詩龍提供
分享
蒂妲史雲頓配戴的香奈兒Plume de Chanel胸針，18K白金鑲嵌714顆...
蒂妲史雲頓配戴的香奈兒Plume de Chanel胸針，18K白金鑲嵌714顆總重約11.6克拉明亮式切割鑽石，價格店洽。 圖／香奈兒提供
分享
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席主演電影《從前，有個好萊塢》首映會穿著香奈兒高級訂製服...
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席主演電影《從前，有個好萊塢》首映會穿著香奈兒高級訂製服，配戴Panache羽飾鑽石耳環。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席主演電影《從前，有個好萊塢》首映會穿著香奈兒高級訂製服...
香奈兒品牌大使瑪格羅比出席主演電影《從前，有個好萊塢》首映會穿著香奈兒高級訂製服，配戴Panache羽飾鑽石耳環。圖／香奈兒提供
分享
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽...
趙汝珍出席主演電影《寄生上流》首映會，配戴寶詩龍Plume de Paon孔雀羽毛鑽石耳環。圖／寶詩龍提供
分享
趙汝珍配戴的寶詩龍Plume de Paon系列耳環，白金鑲嵌2顆玫瑰式切割美鑽...
趙汝珍配戴的寶詩龍Plume de Paon系列耳環，白金鑲嵌2顆玫瑰式切割美鑽各約1.35克拉、782顆圓鑽共約4.42克拉，312萬元。圖／寶詩龍提供
分享

香奈兒
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35

涓豆腐進駐南港車站 滿千送千、99元吃海鮮煎餅

2019-05-24 22:36

零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16

輕食新選擇 信義誠品開賣6款低GI餐盒限時販售

2019-05-24 19:22

零食展限定！ 超萌「卡娜赫拉人形燒霜淇淋」全台獨賣

2019-05-24 18:35

百貨美食訂位神器使用率增7成 會員獨享「牛排教父」饗宴

2019-05-24 18:03

全年最低折扣！ Yahoo奇摩購物中心推「adidas超級品牌日」

2019-05-24 17:57

坎城小腰精 瑟琳娜戈梅茲、蕾雅瑟杜美給妳看

2019-05-24 17:51

外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12

小S背MK彩紅包祝福同婚日起跑 穿出上班族灰色系風格

2019-05-24 16:36

亞洲人最愛威士忌 羅芙奧春拍酒王上看千萬

2019-05-24 16:36

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

燦坤獨賣「石頭掃地機器人」 首波預購送30片拖布

2019-05-24 16:02

兒盟調查：小孩走失 逾半因家長滑手機或忙逛街

2019-05-24 14:16

坎城畢竟文青主場！ 札維耶多藍帶新片及卡地亞重返坎城

2019-05-24 14:14

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

台中食尚夜生活！「統一麵」X「逢甲夜市」17道創意料理快閃登場

2019-05-24 12:15

貝拉哈蒂德難得燦爛一笑 動物紋穿搭就是這麼性感迷人

2019-05-24 11:38

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

來台旅客成長率亞洲墊底 學者：陸客減少抵銷

2019-05-24 11:37

台日觀光峰會發表富山宣言 力拚2020互訪800萬人

2019-05-24 11:11

貓奴必收 暖心電影《爺爺與喵》、療癒展覽《貓美術館》6月接連登場

2019-05-24 10:48

兒盟調查：逾五成家長坦承滑手機、忙逛街致小孩走失

2019-05-24 10:44

LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06

幸福六月到來！HEARTS ON FIRE新鑽戒是要妳 say yes

2019-05-24 09:55

頂級表╳骨董車 復古美學MAN勢力

2019-05-24 00:17

夏季來臨！寢具換季避免「皮膚老太快」　超機能新纖維登場

2019-05-24 00:10

55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

740種、100萬朵玫瑰！愛寶樂園「玫瑰節」超好拍 還能自製香水DIY

2019-05-23 20:58

日本富山推出台灣彩繪列車 富山知事曾8訪台灣

2019-05-23 20:53

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

西瓜造型冰棒太可愛、三峽宮廟裡的千層蛋糕 SOGO「夏天小農展」超過70家攤位超好買

2019-05-23 19:56

他很怪但很帥 Harry Styles跟天鵝一起吃葡萄？

2019-05-23 19:28

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

韓妞最愛「獨角獸光底妝＋玫瑰唇」！Daniel Wong 2019春夏時尚秀妝容就是靠這些

2019-05-23 18:56

男性們請加油！超模卡拉迪樂芬妮演繹TAG Heuer新女表 比你還有型、帥氣逼人

2019-05-23 18:36

第二眼美鞋 浮誇無極限的精品運動鞋

2019-05-23 18:21

布萊德和李奧領軍《好萊塢》 紅毯陣容太浮誇、芬妮姊妹合體美炸

2019-05-23 18:11
看更多

熱門文章

8縣市大雨特報！ 注意雷擊、強陣風、溪水暴漲

2019-05-24 15:59

台灣唯一開車「到不了」的車站 秘境景點快筆記！

2019-05-24 21:28

酷夏來臨！台電教你四個小撇步 輕鬆省電費

2019-05-24 18:00

萬安42號演習下周一北部登場 交通設施管制看這

2019-05-24 15:16

蘇花公路落石砸車 雙向交通中斷警方公路單位處理中

2019-05-24 20:07

注意！530中部萬安演習 趴趴走最高罰15萬

2019-05-24 11:47

大樂透頭獎3.57億元 台南一人獨得

2019-05-24 22:30

柯南迷注意！ 首家柯南主題餐廳6月6日開幕

2019-05-24 16:14

LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06

外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12

每日星座運勢／摩羯有機會交新朋友 獲得愛情機緣

2019-05-25 00:00

零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16

洗冷氣收這價錢還被殺價 網友抱不平：叫他自己洗

2019-05-24 10:51

一家4口兜風去？ 熊出沒準備「接管」他愛車

2019-05-24 13:53

西伯利亞航空首航台灣 台北直飛海參崴不到4小時

2019-05-24 19:09

昨晚又不夠持久？ 性諮商師傳授「五要四不做」

2019-05-25 07:02

沒獎金照拍 抓交通違規就是爽？大學生：用這招忙死警察

2019-05-25 08:00

Amazon繁體中文電子書開賣 udn提供完整解決方案

2019-05-24 09:05

一生有八成機率 泡溫泉、游泳都可能感染HPV病毒

2019-05-24 14:28

吳德榮：下周二梅雨季第四道鋒面抵達 天氣劇變

2019-05-25 07:08

萬安42號27日登場 違反管制罰3萬到15萬元

2019-05-24 13:20

喜氣洋洋 信義區同婚開趴

2019-05-24 10:57

8腳蜘蛛近親臉部蟎蟲 日間躲毛孔內吃皮脂晚上爬出來交配

2019-05-24 20:02

《與惡》思覺失調？ 醫：常被誤認年輕人抗壓低

2019-05-24 16:34

即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35

伴侶盟重返中正戶政 完成同婚登記

2019-05-24 10:52

台灣首家Apple Store獨立店正式亮相 「Apple信義A13」直營旗艦店即將開幕

2019-05-24 12:17

以回收洗腎藥水桶盛裝販售 泡泡龍洗碗精下架

2019-05-24 16:56

南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38

有機芫荽竟違法用農藥 彰化衛生局溯源來自台中和平

2019-05-24 13:54

老人「能吃盡量吃」少量多餐 3好1巧吃得營養健康

2019-05-24 17:14

受刑人接受太陽光電培訓 出獄後就業日薪千元起跳

2019-05-24 13:22

今防午後雷陣雨 西半部高溫可達33度

2019-05-25 05:35

晚間大雨特報！ 高雄、屏東易有短時強降雨

2019-05-24 21:02

小S背MK彩紅包祝福同婚日起跑 穿出上班族灰色系風格

2019-05-24 16:36

切一半右肝免開膛破肚 單孔腹腔鏡切肝手術傷口小

2019-05-24 12:13

燦坤獨賣「石頭掃地機器人」 首波預購送30片拖布

2019-05-24 16:02

大樂透第108049期頭獎台南開出 1注獨得3.5億元

2019-05-24 22:16

台中食尚夜生活！「統一麵」X「逢甲夜市」17道創意料理快閃登場

2019-05-24 12:15

零食展限定！ 超萌「卡娜赫拉人形燒霜淇淋」全台獨賣

2019-05-24 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top