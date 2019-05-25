鑽石羽毛就是完美紅毯dress code！從蒂妲史雲頓到趙汝珍都少不了

2019-05-25 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



鑽石是女人最好的朋友，鑽石做的羽毛可能就是閨密了。時尚品味備受肯定的英國女星蒂妲史雲頓（Tilda Swinton），日前與也開始在電影戲劇上展露頭角的女兒Honor Swinton Byrne攜手出席韓國名導奉俊昊執導新片《寄生上流》（Parasite）在坎城的全球首映紅毯，兩人巧妙以一黑一白的打扮現身：襯托女兒簡約的黑色小洋裝，蒂妲史雲頓選擇了一套簡約的香奈兒白色絲質西裝，並在翻領上點綴了一枚大型的香奈兒Plume de Chanel羽毛胸針，巧的是，《寄生上流》中擔任女主角趙汝珍登上首映紅毯時，也配戴了以 Plume de Paon孔雀羽毛為靈感的寶詩龍（Boucheron）耳環。

事實上，羽毛造型的珠寶，早在1932年香奈兒女士以時尚設計師的身份首度跨足珠寶設計、展出「鑽石珠寶」系列 （Bijoux de Diamants）頂級珠寶沙龍時，就出現在她的原創作品中。蒂妲史雲頓所配戴的Plume羽毛鑽石胸針，設計概念年延續當年香奈兒女士的原創作品， 以高級訂製服上常用、較為長型輕巧且動感的羽毛為雛形，外型細緻具時尚感。而瑪格羅比（Margot Robbie）出席主演電影《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）首映紅毯時配戴的香奈兒Panache羽飾造型的鑽石耳環，設計概念則以豐潤柔軟的Panache羽飾為主，中央鑲嵌梨形切割主鑽，整體羽毛的線條較為女性化且圓潤，如山茶花花瓣般較為豐滿的羽毛，而這個法文詞彙也有充滿自信、時尚又優雅意涵。