即將開放 水電等6項費用可在超商「嗶」一下完成繳費

2019-05-24 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



金管會主委顧立雄表示，為擴大電子化支付的「使用場域」，將開放六項業務可以在超商刷卡支付，預計下周正式宣布。聯合報系資料照／記者楊德宜攝影 分享 facebook

金管會目標明年電子化支付比率達到五成二，但目前卡在三成八。金管會主委顧立雄今天表示，為擴大電子化支付的「使用場域」，將開放六項業務可以在超商刷卡支付，預計下周正式宣布。也就是說，以往到超商只能用現金繳的六項費用，未來可「刷」或「嗶」一下就完成。

「電子化支付」包括行動支付、電子票證、電子支付與信用卡等，各種非現金支付工具。金管會表示，未來在簽訂合約下，將開放公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、管理費及外勞仲介費等六項業務，可至超商刷卡或行動支付。

顧立雄表示，金管會設定的電子化支付占消費比重要達到五成二，但去年底只有三成八，「一直卡在那邊」無法突破；另一方面，行動支付是「電子化支付」的重要一環，雖然行動支付成長很快，但金額部位不大，還無法有效拉抬「電子化支付」比重。

「確實有瓶頸，」顧立雄說，電子化支付到達一個量後，大家大額會刷卡，但小額支付在使用上還是不習慣用信用卡等電子支付工具，必須透過發展更多使用場域，讓大家刷或嗶更方便，所以要開放繳管理費六項業務，可在超商刷卡，「其他款項的支付也會逐步開放」。

顧立雄表示，現在行動支付的便利性都糾結著洗錢防制，必須有一定金額的限制以控管風險，會先開放不涉及洗錢防制的查核、比較沒有洗錢防制疑慮的業務。

金管會統計，二○一七年行動支付交易金額為一四八億元，去年已成長至四七八億元，而今年前三個月已經達一九八億元，更比二○一七年一整年還多，呈現快速成長狀態。顧立雄說，行動支付筆數、金額成長很快，但在整體電子化支付的占比仍低。

顧立雄直言，對消費者來說，若能夠持續擴大使用場域很重要，有愈多店面商家可以「嗶」，行動支付使用率一定會明顯提升，尤其是年輕族群；韓國是用稅制優惠的方式來提供誘因，像是對店家提供營業稅減免等，但他老話一句強調稅制「非我主政的項目」。