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零食展「500元任你裝」 民眾30秒狂掃價值3000元餅乾

2019-05-24 20:16聯合報 記者陳睿中╱即時報導

第2屆「國際零食展」自5月24日至5月26日期間，於台北世貿3館展開為期3天的活動。今年包括有Labingoo繽菓市冰淇淋、Gery黑巧克力捲心酥等百餘款零食參展，甚至也有水果乾、堅果、肉乾片等等不同類型零嘴。其中販售有卡娜赫拉、Hello Kitty等聯名系列商品的業者，更是大手筆推出「500元任你裝到滿」的活動，許多挑戰者在短短30秒就輕鬆捧走總價約3,000元的造型爆米花、蛋捲禮盒，滿載而歸。

本屆國際零食展，重點仍著重於建立零食產業的交流平台。民眾可看見加倍佳、曼陀珠、阿華田、哈瑞寶等多家熟悉的零食品牌，而匈牙利、南非、馬尼拉等各國代表，也紛紛於自己攤位上展售自己國家的特色零食。除了選擇眾多之外，也各有不同的優惠或新品方案。例如曾獲金馬獎指定的「Labingoo繽菓市冰淇淋」，在會場新推出紫心地瓜、芋見高粱等新口味，現場也有買1送1的促銷；「茱麗好食」則有各種大小包裝點心，3件促銷100元等方案。加倍佳則有與萊恩、小小兵的聯名商品，更添食趣。

在眾多活動中，提供戽斗星球、卡娜赫拉、Hello Kitty等多款聯名商品的雅蒙蒂文創烘焙，在現場首次推出「500元紙箱任你裝到滿」的挑戰賽。只要30秒內能夠裝得進官方紙箱的商品，通通都可以帶回家，吸引許多民眾挑戰，更有不少人情急之下不顧規定，商品硬堆疊高出紙箱高度一大截，增添現場不少笑聲。

業者表示，高單價、體積小的Hello Kitty蝴蝶酥、巧克力千層派等商品，最受挑戰者歡迎，平均每人都抱走價值約3,000～4,000元的商品。其中Hello Kitty蝴蝶酥單盒就要450元，拿1盒幾乎就已回本。而除了挑戰賽活動，現場也有紅、藍區的商品促銷，最低2件369元起。

大會另也提供藝術彩繪、人像漫畫等體驗活動，消費者憑消費發票，可免費兌換御茶園特上奶茶、偉特軟糖；滿500元再加贈阿華田冰星脆酷力、樺達喉糖等贈禮。另還有打卡贈禮、問券抽獎等系列活動。

參加30秒挑戰賽的民眾，狂掃Hello Kitty、卡娜赫拉的餅乾桶。記者陳睿中...
參加30秒挑戰賽的民眾，狂掃Hello Kitty、卡娜赫拉的餅乾桶。記者陳睿中／攝影
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內置有LED燈的棒棒糖，可以邊吃邊發光。記者陳睿中／攝影
內置有LED燈的棒棒糖，可以邊吃邊發光。記者陳睿中／攝影
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加倍佳在現場設有打卡區，還有巨型棒棒糖當道具。記者陳睿中／攝影
加倍佳在現場設有打卡區，還有巨型棒棒糖當道具。記者陳睿中／攝影
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不僅有零嘴，零食展也可見到酸甜苦辣等不同滋味的進口巧克力。記者陳睿中／攝影
不僅有零嘴，零食展也可見到酸甜苦辣等不同滋味的進口巧克力。記者陳睿中／攝影
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除了袋裝零嘴，也有多款果乾可供消費者試吃、購買。記者陳睿中／攝影
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零食展現場有販售洛神紅藜口味的米乖乖。記者陳睿中／攝影
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高單價、體積小的Hello Kitty蝴蝶酥，最受民眾歡迎。記者陳睿中／攝影
高單價、體積小的Hello Kitty蝴蝶酥，最受民眾歡迎。記者陳睿中／攝影
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零食Hello Kitty巧克力

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