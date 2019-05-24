時尚編輯真心大推 什麼神T這麼威？

2019-05-24 18:31 聯合線上 文／鄭嘉蕙



你愛素TEE嗎？這個單品是一個神奇的玩意兒，看似隨意簡單，搭條自然破洞牛仔褲卻能營造飽滿的質感。可以很文青、可以很有型、可以很有態度…這就是有「穿搭神器」美譽的素TEE不可思議之處！

圖／UNIQLO 提供 分享 facebook

近日在小清新的圈子裡流傳著去UNIQLO找素TEE的風聲，聽說，有穿上一秒入魂的完美神T，連在時尚高端的編輯們都大推。女生自然穿搭可以很仙、男生換上躍身質感型男，原來，簡單就是不簡單，選對素TEE、學會穿搭攻略，就是可以這麼神。

究竟，大家在瘋傳素TEE聖地的UNIQLO，掀起這波神T風潮的梗在哪裡？真相一一揭秘！

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神百搭台灣人有多愛T恤？根據統計，平均每人擁有3.5件、每年採購5.8件。尤其是夏季，挑選適合自己的版型、色彩、質料，天天陪伴你全天候的生活，無論上班、上學還是休閒約會，你會發現自在穿搭展現樂趣，原來這樣穿T恤很可以。2019 UNIQLO完美神T精心著墨的全新剪裁及線條，就是能搭出怎麼穿都時尚的嶄新感受。

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神設計來自前HERMÈS愛馬仕前創意總監Christophe Lemaire帶領由世界各國精英組成的設計團隊打造素TEE陣容，2019年推出多樣的版型和設計，選擇質感出眾的棉質布料入手，選用100%純棉，在用料上絕不妥協的堅持，就是日常穿著開心的第一步。

神修身素TEE從版型、設計、剪裁、染色…每個細節都用心處理，基本款包含女裝U短袖圓領T恤，100%絲光棉帶有高雅光澤感，在合身剪裁展現不失優雅的俐落風格，搭配裙裝、褲裝都百變有型；也可以選擇高磅數硬挺材質，藉厚實質感、長寬版剪裁設計穿出帥氣風格。繭型短版五分袖長修飾身形、寬版長上衣休閒風範，在日本一推出就熱賣到缺貨，就是因為每一處設計都經過細心解構，講究材質和縫線技法，才能打造出輕鬆駕馭的修身版型。

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男裝則有100%高磅數棉質U短袖圓領T恤，落肩袖設計展現一派輕鬆、寬版剪裁打造瀟灑帥氣。SUPIMA則是溫柔合身，在繽紛多色的選擇中讓人百搭有型，即使是日常穿搭，簡約舒適提升時尚質感。

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神色彩2019年神TEE網羅今年春夏最流行的顏色，以豐富多樣色彩融入生活、時刻陪伴，煥新夏日風貌，瞬間抓住時尚趨勢。現在就追上Christophe Lemaire的設計風格，馬上神連結： https://s.uniqlo.com/30DCgWX ，只要390元就能輕鬆入手，升級日常穿搭，就是這樣簡單無負擔。