百貨美食訂位神器使用率增7成 會員獨享「牛排教父」饗宴

2019-05-24 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



餐飲品牌往百貨靠攏成趨勢，百貨美食愈開愈多，提供的服務也要愈來愈進化。百貨第一個推出「美食訂候位服務」的新光三越，全台上線至今逾一周年，這一年來達到181萬人次使用率，每月超過12萬筆、一天4千筆是透過美食訂候位系統，使用率占餐廳訂位的2成5。為回饋會員，新光三越特別與米其林一星餐廳「教父牛排」合作，在新光三越台北信義新天地A4、台中中港店，推出會員專屬的「星廚饗宴套餐」，每場只限定90份，5/25線上開放預訂。

有美食訂位神器之稱的新光三越「美食訂候位服務」，2017年10月推行，2018年3月全台15店啟用至今滿周年，全台共163家餐廳加入美食訂候位系統，包括12家獲米其林肯定餐廳，餐廳加入率達99％，使用率占餐廳訂位的2成5，其中以26歲至40歲的愛用手機的行動族群為主。今年5月前對比去年同期來說，使用率大增7成，成長原因包括使用方便、百貨改裝加入的餐廳變多。

新光三越透過訂候位熱門前5大餐廳分別是名人坊（台中中港店、台南新天地）、樂軒松阪亭（A4）、橘色涮涮屋（A9）、WILDWOOD（A9）、老乾杯（A9） 。

「教父牛排」創辦人鄧有癸表示，店內有3成客人來源是透過訂候位系統，APP訂位服務是趨勢，好處是可節省人力，讓訂位流程簡單化。

為了慶祝「美食訂候位服務」逾周年，新光三越特別與「教父牛排」合作，鄧有癸主廚特別為新光三越會員客製化「星廚饗宴套餐」，每道料理都是「教父牛排」沒有推出過的全新菜色。前菜為青森鰤魚炙燒、干貝柱佐松露、牛蒡湯、玫瑰龍蝦；主菜為產量僅1％的澳洲極黑和牛，接著搭配奶油煎牛肝菌菇，甜點為燒烤熔岩巧克力與覆盆子雪碧、自製泡芙。