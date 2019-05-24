全年最低折扣！ Yahoo奇摩購物中心推「adidas超級品牌日」

2019-05-24 17:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



看好近年運動市場的潛力，adidas與Yahoo奇摩購物中心獨家合作開設品牌旗艦店，今年首季業績較去年同期翻倍成長，為了歡慶adidas 70周年，Yahoo奇摩購物中心5月24日至5月26日推出限時72小時的「adidas超級品牌日」，全館商品任選3件67折，堪稱全年市場最低折扣，5月24日一日限定累計消費滿6千元送10%購物金，再加碼單筆消費滿8千元送adidas健身包。

Yahoo奇摩購物中心表示，因運動、慢跑風氣盛行，運動鞋也逐漸被視為時尚穿搭配件，帶動慢跑鞋成為平台前3大熱銷運動鞋款之一，占整體運動鞋業績2成，消費者選購時多著重功能性與價格，平均客單價約2,400元；因應季節不同，在鞋款挑選上也略有差異，不同於強調防水及中高筒設計為主的冬季鞋款，夏天更重視涼爽舒適、透氣散熱功能。adidas延續CLIMA系列涼爽舒適、透氣散熱特色，以革新技術推出全新CLIMACOOL 2.0跑鞋及CLIMACHILL凍涼機能衣，為跑者及運動愛好者在炎熱夏季帶來涼感。