坎城小腰精 瑟琳娜戈梅茲、蕾雅瑟杜美給妳看

2019-05-24 17:51 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



第72屆坎城影展仍在進行中，每天都有明星美圖可以洗眼睛，身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的女星除了氣場、華麗款，有幾件腰身顯瘦的服裝，令人印象深刻，尤其法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）出席主演的電影《Oh Mercy》首映會時，穿路易威登花朵刺繡上衣、搭配寶藍色緞面長褲，相當好看。

花朵刺繡上衣性感華麗，也表現蕾雅瑟杜的好身材，搖滾黑的腰帶配襯緞面長褲，展現女性身形的婀娜，讓蕾雅瑟杜整個人看起來處在極佳狀態，是別出心裁又不失莊重的巧妙穿搭；瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）身著路易威登白色皮革拼緞面上衣、白色長裙，露出一截小蠻腰，青春可愛，而這套服裝的細節相當精緻，絎縫與異材質拼接相當精緻，也以腰帶搭出俐落感。