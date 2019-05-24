坎城小腰精 瑟琳娜戈梅茲、蕾雅瑟杜美給妳看
第72屆坎城影展仍在進行中，每天都有明星美圖可以洗眼睛，身穿路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的女星除了氣場、華麗款，有幾件腰身顯瘦的服裝，令人印象深刻，尤其法國女星蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）出席主演的電影《Oh Mercy》首映會時，穿路易威登花朵刺繡上衣、搭配寶藍色緞面長褲，相當好看。
花朵刺繡上衣性感華麗，也表現蕾雅瑟杜的好身材，搖滾黑的腰帶配襯緞面長褲，展現女性身形的婀娜，讓蕾雅瑟杜整個人看起來處在極佳狀態，是別出心裁又不失莊重的巧妙穿搭；瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）身著路易威登白色皮革拼緞面上衣、白色長裙，露出一截小蠻腰，青春可愛，而這套服裝的細節相當精緻，絎縫與異材質拼接相當精緻，也以腰帶搭出俐落感。
台灣女星任容萱穿MICHAEL KORS夏季系列白色服裝，也是露出一截小肚腩，有青澀甜美的氛圍。而論及最顯瘦的一套，則是蘇菲特納（Sophie Turner）飛往倫敦出席電影《黑鳳凰》首映會時，身穿的路易威登2020早春系列，反摺上衣和花瓣裙襬的視覺效果，讓腰線視覺硬生生又少了幾吋，打造令人艷羨的小蠻腰身型，另一套也是2020早春的立裁短版上衣和丹寧褲，更是露出她的腹肌，且這件丹寧褲也太好看了，悠閒中仍搭出明星的氣場。
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