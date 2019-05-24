外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣旅客到日本旅遊時愛逛松本清，現在外國旅客來台灣遊玩，同樣也把松本清列為必逛之地。根據台灣松本清統計，自去年10月開幕至今，到店消費的外國旅客以大陸港澳、東南亞、歐美居多，銷售冠亞軍分別為美妝保養類、生活用品類，不分類別銷售冠軍就是面膜，松本清提供多款式功能性、多種容量包裝、多項獨家販售面膜，讓外國旅客一片接著一片買，另外外國旅客最愛買的還有化妝棉、口罩、睫毛膏。

台灣松本清公布外國旅客最愛買TOP 3名單，彩妝方面因品項多樣化及免費彩妝體驗區，讓外國旅客流連忘返，彩妝類TOP 3分別為KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏、MOTELINER大和匠筆眼線液、EXCEL持久造型眉筆。保養類TOP 3分別為凡爾賽玫瑰面膜、太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華及並列第3名的資生堂安耐曬防曬露、LuLuLun松本清限定版面膜，其中LuLuLun松本清限定版面膜為松本清獨家販售，比一般包裝多加1片；太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華也是去年台灣松本清的暢銷前10名。