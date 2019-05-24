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外國旅客到台灣松本清買什麼？ 「最愛買TOP 3」公開

2019-05-24 17:12聯合報 記者陳立儀╱即時報導

台灣旅客到日本旅遊時愛逛松本清，現在外國旅客來台灣遊玩，同樣也把松本清列為必逛之地。根據台灣松本清統計，自去年10月開幕至今，到店消費的外國旅客以大陸港澳、東南亞、歐美居多，銷售冠亞軍分別為美妝保養類、生活用品類，不分類別銷售冠軍就是面膜，松本清提供多款式功能性、多種容量包裝、多項獨家販售面膜，讓外國旅客一片接著一片買，另外外國旅客最愛買的還有化妝棉、口罩、睫毛膏。

台灣松本清公布外國旅客最愛買TOP 3名單，彩妝方面因品項多樣化及免費彩妝體驗區，讓外國旅客流連忘返，彩妝類TOP 3分別為KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏、MOTELINER大和匠筆眼線液、EXCEL持久造型眉筆。保養類TOP 3分別為凡爾賽玫瑰面膜、太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華及並列第3名的資生堂安耐曬防曬露、LuLuLun松本清限定版面膜，其中LuLuLun松本清限定版面膜為松本清獨家販售，比一般包裝多加1片；太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華也是去年台灣松本清的暢銷前10名。

生活用品類TOP 3為絲花潤澤化妝棉、PITTA可水洗口罩及並列第3名的Lion獅王休足時間清涼舒緩貼片、MK美樂齒間刷，MK美樂齒間刷I型 SSS也是台灣松本清生活用品類熱銷TOP 5，為松本清獨家販售的自有品牌。

外國旅客最愛買保養類TOP 3：LuLuLun松本清限定版面膜，8片售價150元...
外國旅客最愛買保養類TOP 3：LuLuLun松本清限定版面膜，8片售價150元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買生活用品類TOP 1：絲花潤澤化妝棉，40片入售價58元。圖／松本...
外國旅客最愛買生活用品類TOP 1：絲花潤澤化妝棉，40片入售價58元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買生活用品類TOP 3：Lion獅王休足時間清涼舒緩貼片，18枚入售...
外國旅客最愛買生活用品類TOP 3：Lion獅王休足時間清涼舒緩貼片，18枚入售價438元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買保養類TOP 3：資生堂安耐曬金鑽高效防曬露EX，60ml售價950元。圖／松本清提供
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台灣松本清吸引大批外國旅客逛店，以大陸港澳、東南亞、歐美居多，冠亞軍銷售類別分為美妝保養類、生活用品類，不分類別購買冠軍為面膜。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買彩妝類TOP 1：KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏，售價...
外國旅客最愛買彩妝類TOP 1：KISS ME花漾美姬新翹力纖長防水睫毛膏，售價390元。圖／松本清提供
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台灣松本清提供免費彩妝體驗區及快速彩妝服務，讓外國旅客流連忘返。圖／松本清提供
台灣松本清提供免費彩妝體驗區及快速彩妝服務，讓外國旅客流連忘返。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買生活用品類TOP 3：MK美樂齒間刷I型SSS，15入售價78元。...
外國旅客最愛買生活用品類TOP 3：MK美樂齒間刷I型SSS，15入售價78元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買彩妝類TOP 3：EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然，售價520元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買保養類TOP 2：太陽社玻尿酸高保濕濃縮精華，10ml售價141元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買生活用品類TOP 2：PITTA高密合可水洗口罩（灰黑），3入售價205元。圖／松本清提供
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外國旅客最愛買保養類TOP 1：凡爾賽玫瑰深層黃金若潤面膜，單片售價148元。圖...
外國旅客最愛買保養類TOP 1：凡爾賽玫瑰深層黃金若潤面膜，單片售價148元。圖／松本清提供
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