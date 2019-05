亞洲人最愛威士忌 羅芙奧春拍酒王上看千萬

2019-05-24 16:36 聯合報 記者孫曼╱即時報導



日前在剛落槌的香港邦瀚斯(Bonhams)「稀有葡萄酒及威士忌」拍賣,一瓶「麥卡倫-1928-50 年」以預估價兩倍的6百萬元成交,是全場最高價。而即將於5月31日假台北萬豪酒店三樓博覽廳登場的羅芙奧(Ravenel)「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」2019年春季拍賣,也有鑑於去年秋拍破紀錄的輕井澤Karuizawa 1960後,此次則由幾已於市場絕跡的山崎50年第一版領銜,估價上看千萬,可望再創新紀錄。

邦瀚斯分析,此場拍賣,逾九成威士忌買家屬私人藏家;除大中華地區以外,亦有越南及馬來西亞等東南亞地區之新興威士忌市場參與,後勢相當看好。日本威士忌中,山崎蒸溜所的單桶、雪莉桶及水楢桶都是近期藏家中炙手可熱的品項。羅芙奧推出的這款山崎Yamazaki 50年第一版,在世界拍賣會上屢創佳績,全球限量僅50瓶,精選數桶1950年代初期蒸餾入桶的酒液相互調和,大部分來自日本獨有的水楢桶陳年超過半個世紀,營造出彷彿巧克力熔岩般濃郁圓潤卻又優雅細緻的酒體和緞面般的質地,估價550萬元起。同場還有多款高年份之作如 Brora 1972 40 Years Old、麥卡倫Macallan Lalique 62 Years Old Decanter: The Spiritual Home、自行桶陳的裝瓶廠自信之作Mortlach 1938 60 Years Old, Gordon & MacPhail、來自傳奇酒窖No.1 Vaults的Bowmore 1961 50 Years Old等。

