小S背MK彩紅包祝福同婚日起跑 穿出上班族灰色系風格

2019-05-24 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



5月17日立法院通過了同婚專法、5月24日正式上路，許多同志愛侶選在今天衝戶政事務所登記，空氣裡洋溢著愛的彩虹光，小S徐熙娣也在IG背著MICHAEL KORS的七色彩虹包，寫下「祝福勇敢的你們，選擇走入婚姻，但是不走入婚姻，單純的相愛也是一件很幸福的事情」，展現IPSS的風采；而她近日穿了兩套灰色服裝，正巧可以作為上班穿搭的典範。

小S在坎城以Max Mara 2019春夏褲裝搭配「超级美腿鞋」品牌CASADEI，成為坎城第一套服裝，簡約俐落，適合上班女孩們穿搭風格，她以同樣一套服裝配襯MICHAEL KORS的副線MICHAEL Michael Kors（MMK）全新彩虹系列包款，為同婚日開跑獻上祝福，MMK以具有視覺張力的色譜，帶來七彩霓光的鞋履、手袋等，甚為應景。而S的粉絲留言「相愛就是件幸福的事」呼應，也有表達「這嘴我想親」、或故意逗她「S妳的眉毛好像不一樣欸」，和S本人都走調皮路線。