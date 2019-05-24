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燦坤獨賣「石頭掃地機器人」 首波預購送30片拖布

2019-05-24 16:02聯合報 記者陳立儀╱即時報導

燦坤宣布與石頭科技攜手，獨家首賣掃拖一體的「石頭掃地機器人第二代S6」，在全台燦坤實體門市及燦坤線上購物登場，售價15,999元，5月24日起燦坤開放搶先預購、優惠預購價14,999元，隨機附送10片一次性拖布，首波預購期間燦坤再加碼送市價595元的30片拖布一次性拖布，預計6月30日起陸續出貨。

燦坤3C總經理李佳峰表示，燦坤在3C與家電擁有線上電商與線下門市零售優勢，全台有近300家的門市，加上超過400萬的龐大會員與精準行銷策略，並獨家設置「電氣醫生」，提供消費者完整的商品諮詢及維修服務，打造全方位一站式購物體驗。

根據燦坤觀察，近年智慧家居在台灣越來越普及，一機多用的智慧型家電更是消費者選購要點，掃地機器人的銷售連續3年雙位數成長，今年掃地機器人銷量占所有吸塵器的23%，已逐漸超越傳統吸塵器，成為消費者首選。

燦坤引進2019年全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6，擁有掃拖一體的特性，更結合智慧型與高性能，掃地採用最新升級的杜邦刷，刷毛密度增加250%強化清潔力，更有彈性、柔軟不易變形，加上可拆卸主刷設計，纏繞毛髮更容易清理；配件清理依然維持簡單省時的優點，使用可水洗式HEPA濾網集塵盒，為用戶省下成本；拖地則採用水洗細密纖維拖布與可拆卸水箱設計，拖地時插入水箱、不用時輕鬆取下，還可按需求調節出水量，滿足多種地板濕拖需求，一次性拖布可即用即拋。

石頭掃地機器人第二代S6採用32位元四核心處理器，進行動態路線規畫可計算出最快、最有效率的路徑來清掃每個房間，相較一代的清掃速度提升20%，5,200mAh大電量可續航3小時不間斷，最高可一次清掃76坪房屋面積，並擁有更強大的手機App操控，可隨時隨地智慧控制清掃，全新升級定時分區功能，透過自動辨識房間的技術，可選擇特定房間進行清掃，還能預約定時清掃一間、多間或整個居家空間。

即日起至5月27日於華山1914文創園區開展的春季電腦展X美麗生活節，也有石頭掃地機器人第二代S6的新品體驗會，現場將有燦坤服務專員展示與服務。

燦坤3C總經理李佳峰（圖左）、石頭科技副總裁萬雲鵬攜手，推出石頭掃地機器人第二代...
燦坤3C總經理李佳峰（圖左）、石頭科技副總裁萬雲鵬攜手，推出石頭掃地機器人第二代S6獨家首賣。圖／燦坤提供
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燦坤獨家首賣2019年全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6，擁有更強大的手機App操...
燦坤獨家首賣2019年全新旗艦石頭掃地機器人第二代S6，擁有更強大的手機App操控，隨時隨地智慧控制清掃，是一款集結掃拖一體、智慧型、高性能的全方位掃地機器人。圖／燦坤提供
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石頭掃地機器人第二代S6擁有超強吸力、大電量、低噪音性能，5月24日起燦坤開放搶...
石頭掃地機器人第二代S6擁有超強吸力、大電量、低噪音性能，5月24日起燦坤開放搶先預購，優惠預購價14,999元，首波預購燦坤再加碼送30片拖布。圖／燦坤提供
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