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坎城畢竟文青主場！ 札維耶多藍帶新片及卡地亞重返坎城

2019-05-24 14:14聯合報 記者孫曼╱即時報導

曾經以生涯首部執導長片震撼坎城並奪下多個獎項的法裔加拿大電影導演、演員札維耶多藍（Xavier Dolan），日前帶著第八部所執導的長片《馬提亞斯和馬克西姆》（Matthias & Maxime）回到坎城。這次亮相紅毯他穿著Dior的黑色西裝，胸口翻領點綴一枚卡地亞的骨董紅寶石鑽石胸針、以及單鑽耳針耳環，華麗貴氣得恰到好處。而男士不可或缺的腕表，他則選擇了大型玫瑰金材質的Santos-Dumont 腕表搭配深灰色鱷魚皮表帶，巧妙配襯一枚經典的三色金Trinity戒指，讓一身全黑增色不少，符合紅毯需求又不失年輕活力。

C de Cartier 系列耳環，白K金鑲嵌鑽石，11萬3,000元起。圖／卡...
C de Cartier 系列耳環，白K金鑲嵌鑽石，11萬3,000元起。圖／卡地亞提供
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Cartier骨董系列胸針，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Cartier骨董系列胸針，鉑金鑲嵌紅寶石與鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
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Santos-Dumont 系列腕表大型款，玫瑰金表殼搭配深灰色鱷魚皮表帶、石英...
Santos-Dumont 系列腕表大型款，玫瑰金表殼搭配深灰色鱷魚皮表帶、石英機芯，30萬6,000元起。圖／卡地亞提供
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札維耶多藍穿Dior西裝配戴多款卡地亞作品。圖／DIOR提供
札維耶多藍穿Dior西裝配戴多款卡地亞作品。圖／DIOR提供
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Trinity系列經典款戒指，白K金、黃K金、玫瑰金，41,100元。圖／卡地亞...
Trinity系列經典款戒指，白K金、黃K金、玫瑰金，41,100元。圖／卡地亞提供
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Xavier Dolan出席法國第72屆坎城影展配戴卡地亞珠寶與腕表。圖／卡地亞...
Xavier Dolan出席法國第72屆坎城影展配戴卡地亞珠寶與腕表。圖／卡地亞提供
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