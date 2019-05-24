台中食尚夜生活！「統一麵」X「逢甲夜市」17道創意料理快閃登場

2019-05-24 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



還記得國民美食統一麵好滋味嗎？現在統一麵也能加入日常小吃，化身17道特色料理，滿足食家饕客味蕾。統一麵攜手逢甲夜市合作，打造「肉燥香．料理大賞」活動，精選13間人氣商家，即日起至6月9日限期快閃，開啟食尚夜生活。

今年「肉燥香．料理大賞」快閃延續傳統，去年在寧夏夜市舉辦大獲好評，銷售近萬份餐點，此次逢甲攤商大玩創意，結合台式、泰式、日式等料理手法，帶來味覺上全新感動。

華燈初上，逢甲夜市早已人聲鼎沸，老闆熱情推薦創意料理「肉燥手羽先」，將雞翅包裹麵條入鍋油炸，貼心去骨處理適合大小朋友，入口外酥內嫩，尾韻帶有淡淡肉燥香氣，讓人愈吃愈涮嘴。另款「叉燒佐肉燥麵起司」以整顆馬鈴薯為食材，甫出爐熱氣騰騰，加入花椰菜、叉燒等佐料，最後以肉燥醬點綴，綿密口感香氣十足，晉升人氣熱門料理。

打卡熱點「紅茶臭豆腐」選用紅茶菌種發酵，金黃酥脆臭豆腐入饌，內餡夾入經典肉燥麵，最後以肉燥提出鮮味，口感豐富有層次。創意美食「烤鴨夾餅」將香酥脆皮烤鴨與肉燥麵結合，帶給舌尖全新滿足。

17道料理分別為「黃金麻油香雞肉燥麵」、「豬排佐肉燥醬炒泡麵」、「肉燥香臭豆腐」、「起司牛肉捲佐肉燥燴麵」、「起司雞肉捲佐肉燥燴麵」、「烤鴨肉燥麵夾餅」、「德國香腸佐肉燥麵起司洋芋」、「培根佐肉燥麵起司洋芋」、「魷魚肉燥醬拌麵」、「叉燒佐肉燥麵起司」、「蘑菇雞佐肉燥麵起司」、「古早肉燥香蛤仔拌麵」、「打拋豬拌肉燥麵」、「金莎辣炒 XO 肉燥麵」、「豬五花捲肉燥麵」、「古早味肉燥風味鍋」及「肉燥手羽先」，價位自45~139元不等。