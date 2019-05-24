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台中食尚夜生活！「統一麵」X「逢甲夜市」17道創意料理快閃登場

2019-05-24 12:15聯合報 記者徐力剛╱即時報導

還記得國民美食統一麵好滋味嗎？現在統一麵也能加入日常小吃，化身17道特色料理，滿足食家饕客味蕾。統一麵攜手逢甲夜市合作，打造「肉燥香．料理大賞」活動，精選13間人氣商家，即日起至6月9日限期快閃，開啟食尚夜生活。

今年「肉燥香．料理大賞」快閃延續傳統，去年在寧夏夜市舉辦大獲好評，銷售近萬份餐點，此次逢甲攤商大玩創意，結合台式、泰式、日式等料理手法，帶來味覺上全新感動。

華燈初上，逢甲夜市早已人聲鼎沸，老闆熱情推薦創意料理「肉燥手羽先」，將雞翅包裹麵條入鍋油炸，貼心去骨處理適合大小朋友，入口外酥內嫩，尾韻帶有淡淡肉燥香氣，讓人愈吃愈涮嘴。另款「叉燒佐肉燥麵起司」以整顆馬鈴薯為食材，甫出爐熱氣騰騰，加入花椰菜、叉燒等佐料，最後以肉燥醬點綴，綿密口感香氣十足，晉升人氣熱門料理。

打卡熱點「紅茶臭豆腐」選用紅茶菌種發酵，金黃酥脆臭豆腐入饌，內餡夾入經典肉燥麵，最後以肉燥提出鮮味，口感豐富有層次。創意美食「烤鴨夾餅」將香酥脆皮烤鴨與肉燥麵結合，帶給舌尖全新滿足。

17道料理分別為「黃金麻油香雞肉燥麵」、「豬排佐肉燥醬炒泡麵」、「肉燥香臭豆腐」、「起司牛肉捲佐肉燥燴麵」、「起司雞肉捲佐肉燥燴麵」、「烤鴨肉燥麵夾餅」、「德國香腸佐肉燥麵起司洋芋」、「培根佐肉燥麵起司洋芋」、「魷魚肉燥醬拌麵」、「叉燒佐肉燥麵起司」、「蘑菇雞佐肉燥麵起司」、「古早肉燥香蛤仔拌麵」、「打拋豬拌肉燥麵」、「金莎辣炒 XO 肉燥麵」、「豬五花捲肉燥麵」、「古早味肉燥風味鍋」及「肉燥手羽先」，價位自45~139元不等。

統一集團發言人凃忠正部長表示，創立於1971年的統一麵，陪伴國人走過48年美好歲月，除秉持經典風味外，近年積極加入創意元素，推廣「泡麵也能成為生活麵」理念，以傳統泡麵作為食材入饌，帶來全新味覺饗宴。凃忠正分享，據尼爾森資料統計，2016年台灣泡麵市場總產值為台幣104億元，2017年109億元，2018年上看110億元，依序每年成長約5%~7%，顯見台灣泡麵市場已十分成熟，但仍呈平緩上升趨勢，2018年統一肉燥麵銷量達3500萬包，創下歷史新高，當年佔泡麵市場約市佔率達12%。

一家之薯「叉燒佐肉燥麵起司」加入豐富佐料調味，讓人大呼過癮。記者徐力剛/攝影
一家之薯「叉燒佐肉燥麵起司」加入豐富佐料調味，讓人大呼過癮。記者徐力剛/攝影
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激旨串揚老闆推薦「肉燥手羽先」，單支售價45 元，5支售價200 元。記者徐力剛...
激旨串揚老闆推薦「肉燥手羽先」，單支售價45 元，5支售價200 元。記者徐力剛/攝影
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夜晚逢甲夜市人聲鼎沸，買氣滿滿。記者徐力剛/攝影
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攤商門口擺放「粉紅告示牌」，現場供應統一麵聯名餐點。記者徐力剛/攝影
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出餐前加入特製統一肉燥點綴，風味十足。記者徐力剛/攝影
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逢甲夜市17道創意料理即日起快閃登場。記者徐力剛/攝影
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泡麵創意料理烤鴨

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