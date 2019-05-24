統一麵「肉燥香．料理大賞」前進逢甲夜市

2019-05-24 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



國民經典品牌統一麵，與號稱全台創意美食發源地的逢甲夜市攜手合作，今（24）日起至6月9日推出「肉燥香．料理大賞」限時聯名快閃活動。

此次活動精選了13間人氣店家，集結各路創意料理手法，以飄香48年的統一肉燥麵打造17道期間限定美味，限時17天的快閃活動，就是要以最熟悉的經典肉燥香、香翻整個逢甲夜市。

統一麵創立至今，連年攻占各大量販賣場熱銷排行，不僅人氣口味肉燥風味深受台灣人喜愛，更於2018年創下超過3,500萬包的驚人銷售佳績。

逢甲夜市則以翻玩出多樣化的創意美食，躍升為台灣規模最大的觀光夜市。今年統一麵偕同逢甲夜市擴大規模打造「肉燥香．料理大賞」，以顛覆想像的創意，研發出17道橫跨台式、泰式、日式等多樣風格料理，準備挑動消費者的味蕾。

參與活動的13間人氣店家，各自擁有大批擁護者，此次汲取各店家料理精華，結合國民經典統一肉燥麵，為熟悉的肉燥香賦予更多創新語言。

其中，打卡熱點-紅茶臭豆腐，主打以紅茶菌種發酵，油炸出金黃酥脆的臭豆腐，內餡包裹著經典肉燥麵，肉燥香在舌尖上交織成激昂的交響曲。

在地人激推的好滋味-烤鴨夾餅，則將香酥脆皮烤鴨與香味四溢的肉燥麵巧妙結合，完全令人欲罷不能；緊接著是具有美式靈魂的起司洋芋及牽絲肉捲（雞肉／牛肉），中西合併的衝擊組合，美味指數滿級分。

再來是充滿澎湃海味的蛤仔燒與醬汁魷魚燙，吸附鮮甜湯汁的統一麵，每一口都宛如徜徉蔚藍大海中；最後來到深受學生族群推崇的激旨燒鳥、激旨串揚，獨家合作的3道統一麵料理運用日式火鍋、串燒及炸物的製作手法，創意程度讓人連聲讚嘆。

不僅如此，攤開美食地圖，揮汗也要吃的黃記麻油雞、金門道地炒泡麵、日式叉泡咪、甚至是南洋風味的泰式打拋豬，通通可以看到統一麵的身影。

根據知名訂房網站最新統計，台中打敗吉隆坡及新加坡等城市，成為亞洲十大春節旅遊勝地之一。台中市政府也特別針對即將到來的端午連假，祭出春遊獎助專案，而逢甲夜市早已蓄勢待發，準備以美味料理迎戰來勢洶洶的旅遊人潮。

逢甲觀光夜市管委會主委凌森耀表示，很高興能與統一麵合作，逢甲夜市是個充滿創意美食與活力源源不絕的國際觀光夜市，此次「肉燥香．料理大賞」共推出17道快閃限定料理，一系列均以熟悉的美味為基礎，搭載新穎的烹調手法，相信可帶給消費者不一樣的味覺感受。