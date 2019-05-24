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圓山飯店拚優惠 11道頂級料理只要500元

2019-05-24 11:40經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

台北圓山飯店宣布驚人優惠，自6月1日起至8月31日止，金龍餐廳和圓苑餐廳連袂推出精省好食優惠計畫，超過20道美味料理，均一價只要500元。

圓山飯店表示，這波優惠價格親民，但份量和品質毫無縮水，多道知名經典料理如過橋雪花牛肉、三蔥龍膽煲、西湖醋魚、香辣牛腩煲、砂鍋醃篤鮮等皆名列活動榜，幫助消費者在報稅季省荷包。

擁有最佳用餐視野的金龍餐廳，舒適開闊的用餐環境，可眺望台北101、大直橋和欣賞基隆河畔美景，由榮獲多項國際及兩岸料理競賽大獎的許耀光主廚掌勺，不定期的為金龍餐廳推出多道廣式創意美饌。

此次主廚精選11道料理加入百元美食活動，有薑蔥白灼海蝦、XO醬百花油條、過橋雪花牛肉、三蔥龍膽煲、豉汁帶子白玉、客家梅菜肉餅等高級美味料理，每道只要500元。

以供應精緻淮揚料理、北方小吃及麵點知名的圓苑餐廳，掌勺的王泉益主廚強調運用火侯、時間及天然植物辛香料用心做料理，絕不添加味精，希望客人吃在嘴裡、驚艷在心裡。

此次參加活動的料理皆是餐廳排行美食，包含江浙名菜、以細火慢燉、湯頭濃白、嚐起來盡是肉鮮味的「砂鍋醃篤鮮」和曾榮獲兩岸十大名菜、口感鮮美滑嫩的圓苑「西湖醋魚」等名菜皆入榜。

圓苑餐廳的「砂鍋醃篤鮮」。圓山飯店／提供
圓苑餐廳的「砂鍋醃篤鮮」。圓山飯店／提供
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金龍餐廳「乳豬雙拼」。圓山飯店／提供
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圓山飯店

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