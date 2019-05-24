南方航空上海來回只要3600元起 全機配個人娛樂系統

2019-05-24 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



暑假即將到來，中國南方航空也跟著「放大價」。南方航空說，今年7月1日起，「放大」台北往返廣州及台北往返上海兩條航線機型，兩條航線皆用寬體機執飛，全機提供個人娛樂系統，即日起至6月9日也祭出早鳥優惠，往返台北上海只要3600元起。

南方航空說，7月起，台北－廣州航線將由波音777-300ER執飛，每天一班，總座位數360座，較原機型增加78座，其中商務艙28席、明珠經濟艙（即豪華經濟艙）27席、經濟艙305席；台北－上海航線將由空中巴士A330取代現行A321，每天一班，總座位數282座，較原機型增加88座，包含商務艙30席、經濟艙252席。

南方航空說，兩條航線全機皆提供個人娛樂系統，提供旅客更舒適的飛行體驗。搭配原有A330執飛的台北往返深圳航線，南航廣州、深圳、上海等三條商務航線將全數由寬體機直飛。

南方航空表示，暑期為廣上兩條航線的出行高峰，南航不僅將換大機型執飛，即日起至6月9日還祭出早鳥優惠，台北至上海歡慶價單程2500起、往返3600起；台北至廣州單程4000起、往返5000起，上述價格皆為新台幣未稅，旅行日期可至10月26日。旅客現已可透過南方航空官網及各大旅行社訂購。

南方航空表示，上海已是台灣旅客相當熟悉且受歡迎的城市，近年暑假出行需求更是逐年提升。而廣州不僅是中國大陸第三大城，也是南方航空的大本營，如今「廣州之路（Canton Route）」更進一步以航班連通歐洲、大洋洲，遠至北美、中東、非洲，成為重要的國際航空中轉樞紐。