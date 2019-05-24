貝拉哈蒂德難得燦爛一笑 動物紋穿搭就是這麼性感迷人

2019-05-24 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



動物紋是恆久不變的流行，今年春夏的豹紋、斑馬紋跟著旅行的精神頻繁出現在單品上，包括服裝、包款、鞋履都有動物紋款式，讓狂野情調成為夏日穿搭的亮眼點綴。

LONGCHAMP應該是今年春夏的動物紋大戶，以花花女公子、迷情豹女郎為靈感，將帥氣的獵裝、性感的貓科動物結合七○年代時裝輪廓，打造出敏捷性感的都會女子樣貌，加上公路旅行的叛逆、加州海灘的悠哉，展現當代女性多重角色、難以捉摸的特質，也點出穿搭因應多種場合變化的特質。AllSaints也是以公路電影作為靈感，在春夏季將電影《我心狂野（Wild at Heart）》意象做延伸，將逃避、浪漫、反叛的特質，以及皮革、豹紋、口紅等元素，點綴在服裝與配件之上，動物紋經過重組，在蛇紋、豹紋與斑馬紋之中融入粉、黃、藍、紫等色調，以及實用的灰色，打造百搭單品。

MICHAEL KORS每一季都少不了狂野的豹紋，到秋冬季還以豹紋單品為主題拍攝形象片，以時尚樂趣為主題，將華麗的人造皮草、浪漫玫瑰結合動物圖紋，加上經典的格紋，帶來張揚的視覺氣場，而超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）也有穿著豹紋外套、背著CECE駝色迷你鍊帶包漫步紐約街頭的照片，露出難得的燦爛笑容。