兒盟調查：逾五成家長坦承滑手機、忙逛街致小孩走失

2019-05-24 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



兒福聯盟在5月25日「國際失蹤兒童日」前夕發表最新的兒童公共場所走失經驗調查結果，七成一家長表示孩子曾有過走失的經驗，2至4歲孩童最易走失，且失蹤時間愈長愈難尋回。五成二家長坦承孩子走失是因為大人講電話、滑手機或逛街而忽略孩子沒有跟上。兒盟表示，實體海報的協尋效果比網路佳，今宣布與鮮乳廠商合作，展開牛奶瓶尋人計畫。

兒盟調查顯示，七成一的家長表示家中孩子曾有過走失的經驗，二成八甚至有高達兩次以上的走失經驗。2至4歲兒童是最容易走失的年齡，比例超過六成五。走失的場所以遊樂景點、大賣場及百貨公司占比最高，上述三場所都超過兩成。

兒盟統計，走失的原因中，六成五是因孩子亂走或走太快，但也有五成二家長坦承孩子走失是因為大人講電話、滑手機或逛街而忽略孩子沒有跟上。

七成八的孩子走失後15分鐘能被尋回，但失蹤時間愈長就愈難尋回。兒盟統計1992至2019年四月底止，仍有121名失蹤兒少尚未尋回，其中七成五的孩子失蹤達5年以上，超過15年的達78名，占六成五。失蹤11至15年的有8名，失蹤5至10年的有5名。

兒福聯盟中區辦事處處長林武雄表示，兒盟協尋失蹤兒少已27年，因應傳播管道多元化，兒盟嘗試透過網路刊登照片，尋找失蹤兒童，但成效反而不如張貼實體海報佳。參考美國刊登走失兒童照片於牛奶盒上的方法，兒盟5月25日國際失蹤兒童日啟動牛奶瓶尋人計畫。

兒盟與台農鮮乳廠、鮮乳坊與微農坊，以及家樂福與便利購兩通路，再加上鮮乳通路的經銷商宏達永業合作，預計刊登67名失蹤兒童於10萬瓶牛奶瓶上，連續曝光兩個月，增加走失兒童尋獲的機率。兒盟表示，鮮乳已上架數日，新穎的瓶身吸引民眾關注，期望有助於尋獲失蹤兒童。

為避免孩童走失，兒盟提醒家長，在人來人往的公共場所要牽緊孩子，不要讓孩子離開視線。即使只是一下下，也不要獨留孩子在車上或家中。平時也要教導孩子在與爸媽走散時不要亂跑，要停留在原地喊叫或請路人幫忙。

若不幸遇上兒童走失，兒盟提醒家長趕緊到鄰近警局報案，不要等待、猶豫。平時也要牢記孩子的身體特徵，加速尋找效率。