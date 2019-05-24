搶除黴商機 小七推DUSKIN人氣清潔用品買二送一

2019-05-24 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



近幾周梅雨季鋒面持續發威，氣溫上下震盪，再加上春夏換季因素，帶動民眾環境清潔及家中除黴、除臭需求明顯提升。瞄準換季打掃商機，日本清潔專家DUSKIN與7-ELEVEN自即日起至6月18日止，推出「換季打掃S.O.S-DUSKIN春夏掃除祭」活動，一次囊括品牌四大掃除天王-抗菌菜瓜布、立可擦、魔術抹布、日本鋁微粒菜瓜布推出買2送1活動，並針對近期的去黴味除臭需求，推出消臭芳香劑（玫瑰/香檸檬）買1送1優惠。

DUSKIN預期，「換季打掃S.O.S-DUSKIN春夏掃除祭」活動的推出，約可帶動7-ELEVEN清潔用品銷售成長近20%。

根據DUSKIN的銷售觀察，每年除了農曆年前大掃除時的為銷售旺季之外，換季或雨季時也會帶動相關商品銷售成長，根據近來在全台7-ELEVEN門市的銷售量觀察，熱賣前三名除抗菌菜瓜布、魔術抹布之外，消臭芳香劑也挺進TOP 3，顯示梅雨季及高溫效應下讓居家或辦公環境氣味不佳，帶動除臭芳香商品需求。