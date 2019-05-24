LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士皮件系列新品登場，這回終於輪到你向女友下訂單，新款以Epi Initials與Epi Patchwork Graphite帶來圖樣的新穎變化，包括腰包、後背包、長短夾等實用皮件，時髦且耐看。
Epi皮革誕生在1985年，它的靈感源自於二○年代時，品牌為印度皇室設計的茶具箱，紋理就像微風吹拂過麥穗的波浪；此波新品以2017年秋冬LV圓形標誌創新，為Damier Graphite帆布和Epi皮革打造新風貌。Epi系列的皮革色彩繽紛多變，這次以海軍藍黑雙色為主，路易威登Epi Patchwork Graphite以夜藍、芥綠與酒紅點綴Damier帆布，LV Epi Initials系列則飾有LV圓形標誌。
造型包括Danube側背包、Christopher後背包、Bumbag腰包與Keepall手袋，還有長短夾、手拿包，小型皮具的巧思在於搭配有色內層，手拿包款以Damier Graphite帆布交織出色彩華麗的三部曲，就像套疊的俄羅斯娃娃般，帶來層層收納的樂趣之餘，每掀開一個包蓋都是不同色彩；Epi Initials和Patchwork Graphite系列則是柔軟度佳、結構俐落，滿足都會人士的用度，輕巧時髦，全系列將於5月底在路易威登各專門店上市。
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