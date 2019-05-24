LV全新Epi腰包太時髦 快向女友下訂單

2019-05-24 10:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男士皮件系列新品登場，這回終於輪到你向女友下訂單，新款以Epi Initials與Epi Patchwork Graphite帶來圖樣的新穎變化，包括腰包、後背包、長短夾等實用皮件，時髦且耐看。

Epi皮革誕生在1985年，它的靈感源自於二○年代時，品牌為印度皇室設計的茶具箱，紋理就像微風吹拂過麥穗的波浪；此波新品以2017年秋冬LV圓形標誌創新，為Damier Graphite帆布和Epi皮革打造新風貌。Epi系列的皮革色彩繽紛多變，這次以海軍藍黑雙色為主，路易威登Epi Patchwork Graphite以夜藍、芥綠與酒紅點綴Damier帆布，LV Epi Initials系列則飾有LV圓形標誌。