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幸福六月到來！HEARTS ON FIRE新鑽戒是要妳 say yes

2019-05-24 09:55聯合報 記者孫曼╱即時報導

充滿幸福感的六月即將到來，是許多人選擇步入生命下一個階段的重要時節。不論是正在籌備婚禮或準備求婚的新人，一顆獨一無二、堅不可摧的鑽石正是表達愛意、許下終生承諾的最美永恆象徵。HEARTS ON FIRE推出3款全新的婚戒設計，以全世界車工最完美的鑽石打造鑽石蕾絲LORELEI系列、豐富奢華的JULIETTE系列、以及彷彿緊握雙手的INTERLACE。除了閃耀的主鑽，每顆配鑽也都以 100 倍放大鏡完美車工切磨而成，並由世界級工匠以最精密的角度計算出最佳比例，使美鑽折射散發出100%的完美七彩火光，將主鑽襯托得更加耀眼璀璨。

HEARTS ON FIRE最經典的 LORELEI系列，以訂製服蕾絲布料為靈感，將細緻優雅的蕾絲圖騰化作純粹流暢的線條，襯托閃亮的主鑽，以緹花邊鑲嵌蕾絲圖案款備有白K金、玫瑰金、黃K金三種材質可選；雙弧線蕾絲款則有白K金與黃K金兩款，主鑽都在30分以上。若預算就主攻1克拉以上單鑽，推薦全新 INTERLACE戒指，以鉑金打造看不到起始、也找不到終點的交纏線條托中央主鑽，交纏線條象徵相知相守一生的愛侶，立體戒型托起的主鑽戒台底部也鑲滿美鑽，讓戒指不論從哪一個角度看起來都能煥發極致光芒。

而4月時曾於春季高級珠寶展令人驚鴻一瞥的JULIETTE系列，甫亮相就深受VIP矚目，即將於6月婚季正式引進。JULIETTE系列以1克拉以上的 HEARTS ON FIRE美鑽為中央主鑽，精選不同尺寸的圓形明亮式車工鑽石，組合出馬眼型、梨型、水滴型的奢華外型，不但有放大的視覺效果，而別緻的花式形狀同時保留了鑽石最閃耀的火光，各種需求一次滿足，富有維多利亞時代華麗典雅的大器風格。全系列均以白K金為主要素材，橢圓形和梨形款式另有玫瑰金可選，馬眼形款式則有黃K金款。其中橢圓形款備有左右各鑲嵌1顆配鑽的3顆鑽設計，更顯奢華。

LORELEI鑽石戒指以訂製服蕾絲布料為靈感，主鑽0.3克拉起。圖／HEARTS...
LORELEI鑽石戒指以訂製服蕾絲布料為靈感，主鑽0.3克拉起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE OVAL戒指，玫瑰金鑲嵌主鑽1克拉起，79萬元起。圖／HEAR...
JULIETTE OVAL戒指，玫瑰金鑲嵌主鑽1克拉起，79萬元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE PEAR戒指，白K金鑲嵌主鑽1克拉起，66萬元起。圖／HEAR...
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LORELEI鑽石戒指，白K金鑲嵌主鑽0.3克拉起，15萬3,000元起。圖／H...
LORELEI鑽石戒指，白K金鑲嵌主鑽0.3克拉起，15萬3,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE MARQUISE戒指，黃K金鑲嵌主鑽1克拉起，85萬1,000...
JULIETTE MARQUISE戒指，黃K金鑲嵌主鑽1克拉起，85萬1,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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LORELEI鑽石戒指，白K金鑲嵌主鑽0.3克拉起，13萬2,000元起。圖／H...
LORELEI鑽石戒指，白K金鑲嵌主鑽0.3克拉起，13萬2,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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INTERLACE鑽石戒指，鉑金鑲嵌主鑽1克拉起，53萬4,000元起。圖／HE...
INTERLACE鑽石戒指，鉑金鑲嵌主鑽1克拉起，53萬4,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE系列備有馬眼型、梨型、水滴型的奢華外型可選，主鑽1克拉起。圖／H...
JULIETTE系列備有馬眼型、梨型、水滴型的奢華外型可選，主鑽1克拉起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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JULIETTE 3 STONE戒指，白K金鑲嵌中央主鑽1克拉起，96萬9,00...
JULIETTE 3 STONE戒指，白K金鑲嵌中央主鑽1克拉起，96萬9,000元起。圖／HEARTS ON FIRE提供
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