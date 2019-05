幸福六月到來!HEARTS ON FIRE新鑽戒是要妳 say yes

2019-05-24 09:55 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



充滿幸福感的六月即將到來,是許多人選擇步入生命下一個階段的重要時節。不論是正在籌備婚禮或準備求婚的新人,一顆獨一無二、堅不可摧的鑽石正是表達愛意、許下終生承諾的最美永恆象徵。HEARTS ON FIRE推出3款全新的婚戒設計,以全世界車工最完美的鑽石打造鑽石蕾絲LORELEI系列、豐富奢華的JULIETTE系列、以及彷彿緊握雙手的INTERLACE。除了閃耀的主鑽,每顆配鑽也都以 100 倍放大鏡完美車工切磨而成,並由世界級工匠以最精密的角度計算出最佳比例,使美鑽折射散發出100%的完美七彩火光,將主鑽襯托得更加耀眼璀璨。

HEARTS ON FIRE最經典的 LORELEI系列,以訂製服蕾絲布料為靈感,將細緻優雅的蕾絲圖騰化作純粹流暢的線條,襯托閃亮的主鑽,以緹花邊鑲嵌蕾絲圖案款備有白K金、玫瑰金、黃K金三種材質可選;雙弧線蕾絲款則有白K金與黃K金兩款,主鑽都在30分以上。若預算就主攻1克拉以上單鑽,推薦全新 INTERLACE戒指,以鉑金打造看不到起始、也找不到終點的交纏線條托中央主鑽,交纏線條象徵相知相守一生的愛侶,立體戒型托起的主鑽戒台底部也鑲滿美鑽,讓戒指不論從哪一個角度看起來都能煥發極致光芒。