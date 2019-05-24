夏季來臨！寢具換季避免「皮膚老太快」 超機能新纖維登場

2019-05-24 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



時序入夏，氣溫也起起伏伏，一下子熱，一下子冷，蓋上比較厚重的被子，常睡到一半被熱醒，而且寢具接觸人的肌膚時間超久，如果沒有良好的吸濕排熱機能，很容易讓皮膚被悶住，甚至被汗水塞住，影響睡眠品質之外，還會讓皮膚快速老化！

因此，寢具現在就要開始換季了，選擇機能性的纖維寢具，或是換上比較柔和顏色的寢具，在觸覺與視覺上，都能跟著減溫與讓皮膚更舒適，選對寢具比選對另一半更重要啊。

東妮寢飾推出100%「萊賽爾纖維」，是天然的尤加利木漿纖維，兼具環保與吸濕排汗的特性，還不易讓細菌滋生，而且纖維是光滑的圓柱體，不會傷害與刺激皮膚，敏感性肌膚、小嬰兒都能使用，都不怕皮膚過敏。

萊賽爾纖維可以高度吸濕排汗，睡眠時，濕氣減少，就能讓皮膚乾爽，不怕被汗水堵塞，越睡可以越涼爽。

Wedgwood寢具則是主打「海藻蠶絲」，將蠶絲添加海藻纖維，增加手感的舒適度，具有良好的吸濕排汗特性，而且多了鋅抗菌纖維，因此水洗也沒問題，還能抗菌防蟎。Wedgwood還特別打造出一系列粉色系的海藻蠶絲涼被，有柔和的野玫瑰色調，或是海造蠶絲的枕頭，睡起來更舒適，吸濕排汗且好清潔，夏天睡覺必備。