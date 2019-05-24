親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

夏季來臨！寢具換季避免「皮膚老太快」　超機能新纖維登場

2019-05-24 00:10聯合報 記者劉小川╱即時報導

時序入夏，氣溫也起起伏伏，一下子熱，一下子冷，蓋上比較厚重的被子，常睡到一半被熱醒，而且寢具接觸人的肌膚時間超久，如果沒有良好的吸濕排熱機能，很容易讓皮膚被悶住，甚至被汗水塞住，影響睡眠品質之外，還會讓皮膚快速老化！

因此，寢具現在就要開始換季了，選擇機能性的纖維寢具，或是換上比較柔和顏色的寢具，在觸覺與視覺上，都能跟著減溫與讓皮膚更舒適，選對寢具比選對另一半更重要啊。

東妮寢飾推出100%「萊賽爾纖維」，是天然的尤加利木漿纖維，兼具環保與吸濕排汗的特性，還不易讓細菌滋生，而且纖維是光滑的圓柱體，不會傷害與刺激皮膚，敏感性肌膚、小嬰兒都能使用，都不怕皮膚過敏。

萊賽爾纖維可以高度吸濕排汗，睡眠時，濕氣減少，就能讓皮膚乾爽，不怕被汗水堵塞，越睡可以越涼爽。

Wedgwood寢具則是主打「海藻蠶絲」，將蠶絲添加海藻纖維，增加手感的舒適度，具有良好的吸濕排汗特性，而且多了鋅抗菌纖維，因此水洗也沒問題，還能抗菌防蟎。Wedgwood還特別打造出一系列粉色系的海藻蠶絲涼被，有柔和的野玫瑰色調，或是海造蠶絲的枕頭，睡起來更舒適，吸濕排汗且好清潔，夏天睡覺必備。

來自義大利的頂級寢飾SOMMA，則以夏夜為主題，以品牌自豪的絲光工藝，以緞紋緹織圖騰，隱約透出光澤感，銀灰色代表的月光灑落，照映在霧紫色野百合花朵上，從視覺上降溫，兼具優雅與氣質，讓睡覺也是一種人生享受。

東妮寢飾粼粼波光100%萊賽爾纖維印花床組、7,980元。圖／東妮提供
東妮寢飾粼粼波光100%萊賽爾纖維印花床組、7,980元。圖／東妮提供
分享
東妮寢飾葉影沉香100%萊賽爾纖維印花床組、7,980元。圖／東妮提供
東妮寢飾葉影沉香100%萊賽爾纖維印花床組、7,980元。圖／東妮提供
分享
Wedgwood海藻蠶絲抗菌被枕組、17,880元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood海藻蠶絲抗菌被枕組、17,880元。圖／Wedgwood提供
分享
Wedgwood野草莓海藻蠶絲涼被、8,980元。圖／Wedgwood提供
Wedgwood野草莓海藻蠶絲涼被、8,980元。圖／Wedgwood提供
分享
SOMMA FLORES雙人平單組 、定價48,800元。圖／日比提供
SOMMA FLORES雙人平單組 、定價48,800元。圖／日比提供
分享

睡眠義大利

相關新聞

55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03

頂級表╳骨董車 復古美學MAN勢力

2019-05-24 00:17

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

740種、100萬朵玫瑰！愛寶樂園「玫瑰節」超好拍 還能自製香水DIY

2019-05-23 20:58

日本富山推出台灣彩繪列車 富山知事曾8訪台灣

2019-05-23 20:53

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

西瓜造型冰棒太可愛、三峽宮廟裡的千層蛋糕 SOGO「夏天小農展」超過70家攤位超好買

2019-05-23 19:56

他很怪但很帥 Harry Styles跟天鵝一起吃葡萄？

2019-05-23 19:28

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

韓妞最愛「獨角獸光底妝＋玫瑰唇」！Daniel Wong 2019春夏時尚秀妝容就是靠這些

2019-05-23 18:56

男性們請加油！超模卡拉迪樂芬妮演繹TAG Heuer新女表 比你還有型、帥氣逼人

2019-05-23 18:36

第二眼美鞋 浮誇無極限的精品運動鞋

2019-05-23 18:21

布萊德和李奧領軍《好萊塢》 紅毯陣容太浮誇、芬妮姊妹合體美炸

2019-05-23 18:11

頂級鏤空雕刻骨董表展週末登場！這麼美看過就真的回不去了

2019-05-23 17:44

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40

台灣大哥大、momo購物網整合進擊！辦門號、網購到店取貨更方便

2019-05-23 17:38

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33

「雷神」變身MIB特務 穿Paul Smith訂製西裝耍帥

2019-05-23 16:56

美到燒荷包 香奈兒城市浮雕顏彩盤超難搶、眼影色號#328磚紅將斷貨

2019-05-23 16:40

《哇！馬戲團》－藝術的驚奇，就在生活日常裡

2019-05-23 16:27

【專訪】原子邦妮巡迴演唱在即 解密心中的音樂與武俠

2019-05-23 16:27

原來小劇場音樂劇這麼有魅力！關於「金鐘旭先生」的初印象

2019-05-23 16:27

影后娜塔莉波曼巧搭Chaumet珠寶 白色鏤空洋裝造型好清新

2019-05-23 16:20

創業達人／珠寶~帶她回家

2019-05-23 16:13

高雄旅展本周末登場 台灣虎航5月24日起全線促銷單程未稅599元起

2019-05-23 15:45

台北地下街周年慶落幕 業績成長3成

2019-05-23 15:15

創業達人／磁釦+耳環 配戴出樂趣 金工+寶石 以海洋發想

2019-05-23 14:32

雪梨音樂節 旅遊商品買氣增

2019-05-23 14:13

皮克斯加持！南半球盛事「雪梨燈光秀」10大打卡點在這

2019-05-23 13:59

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

與藝術零距離！刷兆豐銀信用卡6大藝文展演8折起

2019-05-23 12:45

昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

善待動物！Prada集團宣布全面禁用皮草

2019-05-23 11:00

夏日出遊沒新意？Airbnb精選全球五大爆紅旅遊目的地

2019-05-23 10:36

高清預告／《火箭人》中揣摩天王艾爾頓強 泰隆艾格頓靠這個加分

2019-05-23 09:50

陪伴．是最好的家庭教育「圓山花博－親子共融遊戲天堂」

2019-05-23 08:46
看更多

熱門文章

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

台中大雨狗困沙洲上該不該救？引發論戰

2019-05-23 12:43

成功人士必拒絕的4種聚會 同學會只會互相比較、久違老友聚會可能為借錢

2019-05-23 21:51

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

花蓮14：12發生4.8有感地震 最大震度太魯閣5級

2019-05-23 14:27

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

便祕太用力會喪失記憶？這名婦人記憶瞬間回到10年前

2019-05-23 12:15

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

林口長庚斥33億打造研究大樓 實驗動物中心亮相

2019-05-23 13:59

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

遠航突停飛 旅行業喊簽履約保證「航空業要全賠」

2019-05-23 11:57

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

衛福部50億蓋長照機構 北市信義區也是「資源不足區」

2019-05-23 11:26

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

台鐵中壢埔心段晚間事故 影響近萬人

2019-05-23 02:57

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54

背化學元素、唱軍歌 性諮商師眼中最怪早洩偏方大公開

2019-05-23 19:41

花蓮4.8有感地震 影響台鐵11列次、2040人

2019-05-23 18:49

影／遠航無預警停飛 旅行社怒指民航局「失職、失能」

2019-05-23 17:52

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top