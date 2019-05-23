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55元喝特調、日料套餐88折！沐越、藝奇搶進駐中山商圈　

2019-05-23 22:03聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為滿足市場需求，王品集團旗下的沐越、藝奇，將於5月24日、25日接連於台北中山商圈開設新店。為慶祝開幕，沐越將推出「微醺摩西多」55元加購價的特價活動，而藝奇則有新日本料理套餐88折的優惠。

沐越首間門市自2017年底開幕，主打高顏值的越式料理，並以「一店一主題」為特色概念。將於5月24日開幕的沐越中山北店，是全台第5家分店，主廚特別研發含有蘭姆酒的「微醺摩西多」，並於5月24日至6月30日期間的每週五，推出55元加購價，讓民眾能在週末小酌放鬆。店內也提供鮮蝦青芒果沙拉、暹羅芒果糯米等符合夏令的特色餐點。

藝奇中山北店推出以海鮮為主的「夏旬收穫祭」料理，主打「炙燒鮪魚盛合」，並依照季節食材特色，以日本流行的「薰、爽、熟、醇」四大分類，打造專屬藝奇的「季節酒櫃」。其中真澄酒造所釀製的「宮坂釀造MIYASAKA JOZO」，正適合搭配鮪魚料理；已有300年歷史的七賢酒造，釀造出的「山梨酩釀 純米生酒」則可搭配夏旬清爽料理。藝奇也透過日本酒做延伸，推出一系列日系調酒。自5月25日至7月31日期間，每週一～週四晚間也規劃有Happy Hour，可享調酒5折的優惠。5月25日至5月31日期間，藝奇台北中山北店也有打卡享新日本料理套餐88折的折扣活動。

除了沐越、藝奇之外，「Su/food」也將於6月底於同地點開幕。5月24日至26日期間，也將於松菸文創園區推出活動，每日13:00～18:00期間，每整點將免費發放50杯Su/food招牌鮮打蔬果汁，現場還會加碼發放買1送1券，為開幕暖身。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

沐越中山北路店以「水上屋」為店內設計概念。圖／王品提供
沐越中山北路店以「水上屋」為店內設計概念。圖／王品提供
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沐越以越南料理為基礎，提供多款特色料理。圖／王品提供
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奇中山北店推出以海鮮為主的「夏旬收穫祭」料理，主打「炙燒鮪魚盛合」。圖／王品提供
奇中山北店推出以海鮮為主的「夏旬收穫祭」料理，主打「炙燒鮪魚盛合」。圖／王品提供
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