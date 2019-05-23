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740種、100萬朵玫瑰！愛寶樂園「玫瑰節」超好拍 還能自製香水DIY

2019-05-23 20:58聯合報 記者陳睿中╱即時報導

「第35屆愛寶樂園玫瑰節」已經於5月17日正式開始於愛寶樂園舉行，本次慶典以「甜蜜的戀愛滋味！」為主題，除了有20種玫瑰新品種，還有世界各國代表性的720種玫瑰，旅客在此能邂逅100萬朵綻放的玫瑰，更有拍照區、表演等體驗活動。

本屆的愛寶樂園玫瑰節時間自5月17日至6月16日舉行，可以讓人欣賞到數百種的玫瑰。從玫瑰園入口進入後，可依序參觀5大主題園區，包括有玫瑰城堡、邱比特區、玫瑰天空、迷宮區等不同區域。由玫瑰拱門及各種造型物組成的拍照區，也能讓人盡情拍照。跟著園區的設計及安排，讓人彷彿也走入愛情故事之中，經歷陷入愛河，在花海中浪漫求婚，舉辦婚禮及派對，感受愛情從開花到結果的過程。

愛寶樂園玫瑰主題活動之一的「RARA的香水工坊」邀請了專業調香師，在每週六進行DIY調製玫瑰香水教學（慶典期間共四回），遊客可在現場報名及免費體驗，製作專屬自己的香水。另外，玫瑰園入口處每日將進行2回精彩的芭蕾、B-Boy街舞對決演出「Spring Up！」，每週六還有喬裝成石膏像的默劇藝人隨時在園中亮相，以「愛情傳達官」的身分為遊客們提供驚喜演出及合照時間。

【第35屆愛寶樂園玫瑰節】

慶典時間：2019／5／17～2019／6／16

活動時間：每日10:00～22:00

地址：京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路199

票價：白天券（1日券）：成人56,000韓元、青少年47,000韓元、兒童／敬老 44,000韓元。夜間券（17:00後）：成人46,000韓元、青少年40,000韓元、兒童／敬老37,000韓元

本次愛寶樂園玫瑰節共計有20種新品種玫瑰、720種世界各國玫瑰。圖／擷取自愛寶樂...
本次愛寶樂園玫瑰節共計有20種新品種玫瑰、720種世界各國玫瑰。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
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在愛寶樂園玫瑰節，旅客可見到約一百萬朵的綻放玫瑰。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
在愛寶樂園玫瑰節，旅客可見到約一百萬朵的綻放玫瑰。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
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活動會場有各種適合拍照的主題區。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
活動會場有各種適合拍照的主題區。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
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愛寶樂園玫瑰節活動期間，可見到精彩的舞蹈演出。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
愛寶樂園玫瑰節活動期間，可見到精彩的舞蹈演出。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
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第35屆愛寶樂園玫瑰節將展出至6月16日。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
第35屆愛寶樂園玫瑰節將展出至6月16日。圖／擷取自愛寶樂園粉絲頁
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