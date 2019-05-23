日本富山推出台灣彩繪列車 富山知事曾8訪台灣

2019-05-23 20:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



配合今年的台日觀光峰會24日在日本富山舉行，在富山站推出了台灣彩繪列車，23日舉行出發儀式，包括富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等出席儀式。

石井隆一致詞時表示，他擔任富山之事後曾經8次造訪台灣，每次都再次感受到台灣魅力，風光宜人、美食可口，台灣人更是十分熱情。他希望讓更多富山人感受到台灣的魅力，曾和周永暉討論過，富山的黑部鐵道與台灣的阿里山鐵路是跨國姊妹鐵道，而決定推出彩繪列車。

石井也表示，台灣和富山從七年前開始有飛機直航，現在一年有5萬3000人利用這段航線，但是葉菊蘭曾經提過台日往來不太平衡，在他努力下，去年日本人從富山飛往台灣有1萬3000人，從22%提高到25%，未來希望能有更多的台灣人與日本人互訪。

周永暉也提到，車站人來來往往，台灣有個詩人曾說記憶像鐵軌一樣長，在車站人們的交會交織新的記憶，觀光局透過最先端的車輛、現代的照片呈現，希望讓更多富山人能夠認識台灣的美好。