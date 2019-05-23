親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
翻轉生命的毛孩

獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

日本富山推出台灣彩繪列車 富山知事曾8訪台灣

2019-05-23 20:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

配合今年的台日觀光峰會24日在日本富山舉行，在富山站推出了台灣彩繪列車，23日舉行出發儀式，包括富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等出席儀式。

石井隆一致詞時表示，他擔任富山之事後曾經8次造訪台灣，每次都再次感受到台灣魅力，風光宜人、美食可口，台灣人更是十分熱情。他希望讓更多富山人感受到台灣的魅力，曾和周永暉討論過，富山的黑部鐵道與台灣的阿里山鐵路是跨國姊妹鐵道，而決定推出彩繪列車。

石井也表示，台灣和富山從七年前開始有飛機直航，現在一年有5萬3000人利用這段航線，但是葉菊蘭曾經提過台日往來不太平衡，在他努力下，去年日本人從富山飛往台灣有1萬3000人，從22%提高到25%，未來希望能有更多的台灣人與日本人互訪。

周永暉也提到，車站人來來往往，台灣有個詩人曾說記憶像鐵軌一樣長，在車站人們的交會交織新的記憶，觀光局透過最先端的車輛、現代的照片呈現，希望讓更多富山人能夠認識台灣的美好。

觀光局駐東京辦事處說明，彩繪列車三節車廂，將自5月23日至9月30日行駛於富山市區，車廂外彩繪的是台灣30選，車內展示2019小鎮漫遊年獲選小鎮。台灣30選以被日方譽為世界級遺產的故宮博物院為首，是過去觀光局與日本旅行業協會向日本人推銷台灣之美共同企劃的案子，從2018年開始推出。觀光局每一年訂出一個宣傳主題，2018年為海灣旅遊年、2019年是小鎮漫遊年、2020山脈年等，由於今年是2019年，電車內部則裝飾了今年剛選出的台灣小鎮景點。

觀光局在日本富山推出「台灣30選」觀光列車，至9月底為止將行駛於富山市區，向富山...
觀光局在日本富山推出「台灣30選」觀光列車，至9月底為止將行駛於富山市區，向富山人宣傳台灣之美。東京記者蔡佩芳／攝影
分享
觀光局長周永暉(左二)、富山縣知事石井隆一(左一)、觀光協會會長葉菊蘭(右二)、...
觀光局長周永暉(左二)、富山縣知事石井隆一(左一)、觀光協會會長葉菊蘭(右二)、駐日代表謝長廷(右一)一同搭乘彩繪列車，電車內部則裝飾了今年剛選出的台灣小鎮景點。東京記者蔡佩芳／攝影
分享
觀光局在日本富山推出「台灣30選」觀光列車，至9月底為止將行駛於富山市區，向富山...
觀光局在日本富山推出「台灣30選」觀光列車，至9月底為止將行駛於富山市區，向富山人宣傳台灣之美。東京記者蔡佩芳／攝影
分享
配合台日觀光峰會今年在富山舉行，在富山站推出了台灣彩繪列車，23日舉行出發儀式，...
配合台日觀光峰會今年在富山舉行，在富山站推出了台灣彩繪列車，23日舉行出發儀式，包括富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等出席儀式。東京記者蔡佩芳／攝影
分享

彩繪列車周永暉鐵道

相關新聞

紅豆粉粿冰變飲料了！台中「萬波」夏日手搖飲IG打卡熱

2019-05-23 20:07

西瓜造型冰棒太可愛、三峽宮廟裡的千層蛋糕 SOGO「夏天小農展」超過70家攤位超好買

2019-05-23 19:56

「統一麵」X「逢甲夜市」 激推17道限定美食5月24日上菜

2019-05-23 21:36

740種、100萬朵玫瑰！愛寶樂園「玫瑰節」超好拍 還能自製香水DIY

2019-05-23 20:58

他很怪但很帥 Harry Styles跟天鵝一起吃葡萄？

2019-05-23 19:28

半顆木瓜新鮮上桌！金帛手製限定新品「木瓜波霸鮮奶」

2019-05-23 19:23

韓妞最愛「獨角獸光底妝＋玫瑰唇」！Daniel Wong 2019春夏時尚秀妝容就是靠這些

2019-05-23 18:56

男性們請加油！超模卡拉迪樂芬妮演繹TAG Heuer新女表 比你還有型、帥氣逼人

2019-05-23 18:36

第二眼美鞋 浮誇無極限的精品運動鞋

2019-05-23 18:21

布萊德和李奧領軍《好萊塢》 紅毯陣容太浮誇、芬妮姊妹合體美炸

2019-05-23 18:11

頂級鏤空雕刻骨董表展週末登場！這麼美看過就真的回不去了

2019-05-23 17:44

大戶屋也有「肋眼牛排」可以吃了！特調醬汁＋岩鹽 一次享3重滋味

2019-05-23 17:40

台灣大哥大、momo購物網整合進擊！辦門號、網購到店取貨更方便

2019-05-23 17:38

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33

「雷神」變身MIB特務 穿Paul Smith訂製西裝耍帥

2019-05-23 16:56

美到燒荷包 香奈兒城市浮雕顏彩盤超難搶、眼影色號#328磚紅將斷貨

2019-05-23 16:40

《哇！馬戲團》－藝術的驚奇，就在生活日常裡

2019-05-23 16:27

【專訪】原子邦妮巡迴演唱在即 解密心中的音樂與武俠

2019-05-23 16:27

原來小劇場音樂劇這麼有魅力！關於「金鐘旭先生」的初印象

2019-05-23 16:27

影后娜塔莉波曼巧搭Chaumet珠寶 白色鏤空洋裝造型好清新

2019-05-23 16:20

創業達人／珠寶~帶她回家

2019-05-23 16:13

高雄旅展本周末登場 台灣虎航5月24日起全線促銷單程未稅599元起

2019-05-23 15:45

台北地下街周年慶落幕 業績成長3成

2019-05-23 15:15

創業達人／磁釦+耳環 配戴出樂趣 金工+寶石 以海洋發想

2019-05-23 14:32

雪梨音樂節 旅遊商品買氣增

2019-05-23 14:13

皮克斯加持！南半球盛事「雪梨燈光秀」10大打卡點在這

2019-05-23 13:59

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

與藝術零距離！刷兆豐銀信用卡6大藝文展演8折起

2019-05-23 12:45

昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

善待動物！Prada集團宣布全面禁用皮草

2019-05-23 11:00

夏日出遊沒新意？Airbnb精選全球五大爆紅旅遊目的地

2019-05-23 10:36

高清預告／《火箭人》中揣摩天王艾爾頓強 泰隆艾格頓靠這個加分

2019-05-23 09:50

陪伴．是最好的家庭教育「圓山花博－親子共融遊戲天堂」

2019-05-23 08:46

親子共遊共學 啟發孩子探索力「士林－親子科學遊戲城」

2019-05-23 08:46

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

連3天憑車票送蛋撻！檀島咖啡5月24日進駐北車 還有「獨家限定」豬扒包

2019-05-22 21:51
看更多

熱門文章

月薪15萬以上主管 今起納責任制

2019-05-23 01:02

氣象局：下周一開始鋒面影響台灣 恐又有劇烈降雨

2019-05-23 09:19

她翻男友手機意外發現「甜蜜筆記」 網友：可以嫁了！

2019-05-23 11:14

夜市滷味5樣590元 網嚇傻：吃到飽餐廳比較划算

2019-05-23 09:46

每日星座運勢／射手事業運強有偏財 好運接連不斷

2019-05-23 00:00

影／同婚專法通過後 基市聯合婚禮她們抽到了

2019-05-23 10:10

創台灣最年輕紀錄！出生25天男嬰 肝移植成功

2019-05-22 23:51

南港人超期待！LaLaport 2021年開幕 影城、親子娛樂是大亮點

2019-05-23 13:21

網友排隊瘋吃巨人國握壽司 板橋「坐一下吧」IG大爆紅

2019-05-23 11:41

台中大雨狗困沙洲上該不該救？引發論戰

2019-05-23 12:43

大雨特報 苗栗、台中、新竹、南投要留意

2019-05-23 09:10

被前男友媽媽嫌棄要求分手 2理由讓她覺得很瞎

2019-05-23 16:09

花蓮14：12發生4.8有感地震 最大震度太魯閣5級

2019-05-23 14:27

小S徐熙娣登陸坎城影展 帥氣褲裝展現女力！

2019-05-23 11:39

5月23日單日限定！博客來「MUJI無印良品館」結帳81折 買懶骨頭、行李箱趁現在

2019-05-22 19:44

下班好難 逾一成住院醫師單次上班超過28小時

2019-05-22 22:16

小孟塔羅：再撐一個月就好！下半年「轉運秘法」來了

2019-05-23 17:00

便祕太用力會喪失記憶？這名婦人記憶瞬間回到10年前

2019-05-23 12:15

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／我們與惡意的距離

2019-05-23 06:00

【生活趣聞】Wendy／阿嬤跨海辦抓周

2019-05-23 06:00

勞團：責任制滿天飛 打開潘朵拉盒子

2019-05-23 01:02

彭啟明：明起轉晴回溫到周末 下周一變天

2019-05-23 09:24

又麻又清香的正宗川味！全台20家名店「藤椒大餐」上桌　越吃越涮嘴

2019-05-22 23:01

【心情點滴】莉莉／鳥籠

2019-05-23 06:00

昆凌變身坎城古惑仔、張鈞甯露性感美腿 LONGCHAMP撞包15名人真是威

2019-05-23 12:20

男子生飲鹿鱉血想壯陽 卻引起敗血性休克險喪命

2019-05-23 09:10

林口長庚斥33億打造研究大樓 實驗動物中心亮相

2019-05-23 13:59

遠航突停飛 旅行業喊簽履約保證「航空業要全賠」

2019-05-23 11:57

天生低調？喜歡窩在角落獨處的5個星座

2019-05-23 15:21

連3天憑車票送蛋撻！檀島咖啡5月24日進駐北車 還有「獨家限定」豬扒包

2019-05-22 21:51

北海岸2漁港漂來2頭斃死豬 釐清是否非洲豬瘟

2019-05-22 21:51

搶到沒？台鐵端午票第一分鐘賣近6萬張 熱門時段完售

2019-05-23 10:23

衛福部50億蓋長照機構 北市信義區也是「資源不足區」

2019-05-23 11:26

沙灘是產房！小燕鷗在宜蘭下蛋 鳥友拜託沒事別靠近

2019-05-23 08:24

長時間低頭工作 小心頸椎退化性病變

2019-05-23 15:16

慢性腎臟病失智症比例達3成 北港醫院講座教你護腎

2019-05-23 07:54

台鐵中壢埔心段晚間事故 影響近萬人

2019-05-23 02:57

5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35

6月6日～7月6日／生肖運勢大解析 鼠、牛、馬考驗多宜謹慎

2019-05-23 15:59

小心別惹金牛、天蠍 12星座最愛冷戰TOP5是他們！

2019-05-23 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top