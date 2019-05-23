日本富山推出台灣彩繪列車 富山知事曾8訪台灣
配合今年的台日觀光峰會24日在日本富山舉行，在富山站推出了台灣彩繪列車，23日舉行出發儀式，包括富山縣知事石井隆一、觀光局長周永暉、觀光協會會長葉菊蘭、駐日代表謝長廷等出席儀式。
石井隆一致詞時表示，他擔任富山之事後曾經8次造訪台灣，每次都再次感受到台灣魅力，風光宜人、美食可口，台灣人更是十分熱情。他希望讓更多富山人感受到台灣的魅力，曾和周永暉討論過，富山的黑部鐵道與台灣的阿里山鐵路是跨國姊妹鐵道，而決定推出彩繪列車。
石井也表示，台灣和富山從七年前開始有飛機直航，現在一年有5萬3000人利用這段航線，但是葉菊蘭曾經提過台日往來不太平衡，在他努力下，去年日本人從富山飛往台灣有1萬3000人，從22%提高到25%，未來希望能有更多的台灣人與日本人互訪。
周永暉也提到，車站人來來往往，台灣有個詩人曾說記憶像鐵軌一樣長，在車站人們的交會交織新的記憶，觀光局透過最先端的車輛、現代的照片呈現，希望讓更多富山人能夠認識台灣的美好。
觀光局駐東京辦事處說明，彩繪列車三節車廂，將自5月23日至9月30日行駛於富山市區，車廂外彩繪的是台灣30選，車內展示2019小鎮漫遊年獲選小鎮。台灣30選以被日方譽為世界級遺產的故宮博物院為首，是過去觀光局與日本旅行業協會向日本人推銷台灣之美共同企劃的案子，從2018年開始推出。觀光局每一年訂出一個宣傳主題，2018年為海灣旅遊年、2019年是小鎮漫遊年、2020山脈年等，由於今年是2019年，電車內部則裝飾了今年剛選出的台灣小鎮景點。
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