全聯PX Pay上線 下載就送100點、手機秒付快速結帳

2019-05-23 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ╱即時報導



根據資策會資料顯示，目前消費者使用行動支付的比率已超過4成，其中18歲～45歲的年輕、青壯年用戶普及率已達到6成以上，56歲～65歲用戶普及率也有4成；而零售通路最常使用的支付工具，前三名依序為信用卡、行動支付、現金；行政院施政推動報告中更是提到，行動支付未來將有機會逐步取代現金及信用卡，並喊出2020年市佔率要達60%，2025年可望邁向90%的目標。

因應這股非現金支付趨勢，全聯以不只省時、省錢，還有更多優惠為宗旨，推出擁有「少零錢、省時間、更環保、多回饋」四大特色的行動支付品牌「PX Pay」，成為全台第一家推出自有行動支付的超市。全聯PX Pay支援信用卡與儲值金支付功能，消費者只要簡單四步驟，「註冊、綁卡、儲值、支付」即能使用。

歡慶「PX Pay」正式啟動，5/24~7/25下載APP即送福利點數100點，並享6大商品優惠券，總價值超過4500元；綁定一銀、中信、玉山、台北富邦、台新、永豐、國泰世華、聯邦等8家銀行信用卡，再享首刷最低100元起，贈福利點數500點，回饋高達50%，搭配PX Pay卡友日優惠再加碼，可享單筆消費300元起，最高贈200福利點的回饋。

數位化將是全聯下一個10年的重要里程碑，全聯董事長林敏雄表示，目前全聯在全台擁有近千間門市，會員人數超過900萬，是使用行動支付的最佳場域之一，而隨著時代的進步，PX Pay的導入是全聯邁向數位化最重要的一步，也是全聯邁入第3個10年對顧客服務品質的持續強化，以期讓社會更便利、消費更有效率、可享更多的回饋及福利。

全聯執行長謝健南談到，PX Pay的導入是數位化的核心基礎，未來到全聯消費不必帶錢包、不必帶福利卡，只要帶手機即可支付、購物，可以省時間，達成快速結帳之目的；少零錢，減少掏零錢、找零錢的動作，大量減少零錢使用量；更環保，優惠內容可於APP內顯示，減少列印優惠明細；多回饋，利用PX Pay消費，全聯與銀行一同祭出超值優惠，讓消費者賺更多。目前全聯非現金支付佔比已突破26%，預計PX Pay上線後，非現金支付佔比可翻倍成長，上線目標是到2019年底下載會員數可達320萬。