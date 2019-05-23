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西瓜造型冰棒太可愛、三峽宮廟裡的千層蛋糕 SOGO「夏天小農展」超過70家攤位超好買

2019-05-23 19:56聯合報 記者江佩君╱即時報導

有西瓜、哈密瓜、芒果、抹茶草莓，以及用藍莓模擬珍珠的珍珠奶茶冰棒等各式口味，拍照超吸睛的天然鮮果造型冰棒，還有除了是現在IG人氣甜點的千層蛋糕，且還是話題十足位於宮廟裡的甜點。打破過去小農展的印象，SOGO這回推出的「2019夏天的小農展」，集結73家在地小農品牌，加上許多「農二代」富創意、擅設計，為小農品牌增添了許多小清新氣息，也讓人看見台灣小農擁有更多的個性與活力。

來自台東關山的「冰菓手做冰棒」，本業是當地水果經銷商，除了契作外，也有自己的果園農場，他們把水果採收的B級品拿來做成冰棒，全天然使用水果、果汁，不加色素與甜味劑。各種冰棒吃出來的味道，就是水果本身的味道，顏色也和水果本身一致。這次在SOGO推出可愛西瓜、哈密瓜切片造型的「西瓜偎大邊」、「哈哈哈哈瓜」，有如珍奶冰棒的「波霸奶茶」，夏感十足芒果配西瓜的「茫茫人海」，抹茶味濃郁的「抹茶草莓」，甚至還有榴蓮口味「臭味相投」等10款造型口味冰棒。由於成分皆來自天然水果，冰沙口感的冰棒吃起來相當清爽，熱量也更沒負擔。

另外，來自新北三峽的「NineSky九天」，在當地是間色彩繽紛的貨櫃屋，是一間專賣千層蛋糕的甜點店，且一旁就是「七玄宮九天玄女廟」，甜點與宮廟的對比相當饒富趣味。原來一旁的宮廟就是甜點店老闆的父母所創建，店名也順勢取九天玄女的「九天」之名。由於「NineSky九天」千層蛋糕上回小農展到SOGO展出時天天賣到一個不剩，為了有更好的服務品質，這回4天展期乾脆店休，專攻SOGO。

「NineSky九天」以手工煎製0.33極薄餅皮和減糖內餡為特色。這次在SOGO小農展推出11款千層蛋糕，除了採用三峽在地碧螺春和蜜香紅茶葉磨成茶粉製作的「有機碧螺春」、「有機蜜香紅」兩款招牌外，這回帶來夏天限定、隱藏版「芒果乳酪」，以及SOGO限定口味「黃檸檬生乳酪」千層蛋糕。

不只如此，「2019夏天的小農展」集結超過70家小農特色品牌，囊括農、林、漁、牧等全方位食材，強調當令食材、產地直送，各家皆為小農主人親自出馬，更有可愛的阿公阿嬤顧攤，在百貨除了能買到產地到餐桌零距離的新鮮食材外，食材相關知識也能獲得小農第一手詳細說明，充分感受小農市集的人情味，展期只有短短4天，那是因為每回都賣到不夠賣啊。

「2019夏天的小農展」

時間：5/23～5/26

地點：SOGO忠孝館12樓活動會館

NineSky九天隱藏版千層，夏日限定芒果乳酪千層，每片220元。記者江佩君／攝...
NineSky九天隱藏版千層，夏日限定芒果乳酪千層，每片220元。記者江佩君／攝影
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冰菓手作冰棒左起「哈哈哈哈瓜」、「西瓜偎大邊」，可愛的切片造型充滿夏日氣息。記者...
冰菓手作冰棒左起「哈哈哈哈瓜」、「西瓜偎大邊」，可愛的切片造型充滿夏日氣息。記者江佩君／攝影
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NineSky九天，小農限定梅爾檸檬千層，每片250元。圖／SOGO提供
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持快樂購卡扣30點可兌換復古茄芷袋。記者江佩君／攝影
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可愛的阿公阿嬤顧攤位。記者江佩君／攝影
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2019夏天的小農展，集結超過70個在地小農品牌產地直送的當季蔬果。記者江佩君／...
2019夏天的小農展，集結超過70個在地小農品牌產地直送的當季蔬果。記者江佩君／攝影
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粮心聚落醬油米果冰淇淋，80元。圖／SOGO提供
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台灣消費者對在地小農品牌的喜好越來越明顯，願意花錢支持買安心食材。記者江佩君／攝...
台灣消費者對在地小農品牌的喜好越來越明顯，願意花錢支持買安心食材。記者江佩君／攝影
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冰菓手作冰棒，每支60元起。圖／SOGO提供
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番茄方舟推出各式彩色番茄相當繽紛。記者江佩君／攝影
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