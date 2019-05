韓妞最愛「獨角獸光底妝+玫瑰唇」!Daniel Wong 2019春夏時尚秀妝容就是靠這些

2019-05-23 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



華裔設計師Daniel Wong 2019春夏時尚秀以「In Bloom綻放」為主題,展演近60套浪漫之作,靈感謬思以絢麗、芬芳、盎然、初露、甦醒等5大元素呈現。TOO COOL FOR SCHOOL是Daniel Wong時尚秀唯一指定御用的彩妝師團隊,更曾隨Daniel Wong赴上海時裝周,彩妝師團隊想呈現一種EyeCandy的浪漫妝容,輕盈透亮的底妝帶出一絲浪漫春意,讓伸展台上的model化身為充滿詩意的謬思女神。

TOO COOL FOR SCHOOL所打造的Model妝容以美術課三色炫光膏澄淨瑩亮的360度環狀光澤,結合秀場舞台燈光,讓Model肌膚有如自體發光般閃爍動人;雙眼帶點輕盈細緻珍珠光,使眼神慵懶迷人,眉流、睫毛順著周圍向外伸展,象徵大自然的蓬勃生氣;輕盈絲絨慕斯的華麗搖滾迷霧玫瑰唇俐落勾勒唇型,彷彿充滿空氣感的玫瑰花渲染而生,演繹「In Bloom綻放」神情。

裸妝是春夏的經典不敗底妝公式,除了強調輕盈自然的肌膚質感,更注重「水感」和「獨角獸光耀感」,TOO COOL FOR SCHOOL美術課底妝工作室妝前乳(水亮光澤)擁有透明的獨角獸紫光質地,蘊含閃亮珠寶、鑽石光彩複合因子;美術課底裝工作室Air採用輕薄獨家軟水配方,是春夏必備的輕量感底妝;美術課三色炫光膏的特殊獨角獸藍、極光閃耀、炫光粉紅3色果凍質地,讓底妝散發夢幻光澤。