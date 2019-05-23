韓妞最愛「獨角獸光底妝＋玫瑰唇」！Daniel Wong 2019春夏時尚秀妝容就是靠這些

2019-05-23 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



華裔設計師Daniel Wong 2019春夏時尚秀以「In Bloom綻放」為主題，展演近60套浪漫之作，靈感謬思以絢麗、芬芳、盎然、初露、甦醒等5大元素呈現。TOO COOL FOR SCHOOL是Daniel Wong時尚秀唯一指定御用的彩妝師團隊，更曾隨Daniel Wong赴上海時裝周，彩妝師團隊想呈現一種EyeCandy的浪漫妝容，輕盈透亮的底妝帶出一絲浪漫春意，讓伸展台上的model化身為充滿詩意的謬思女神。

TOO COOL FOR SCHOOL所打造的Model妝容以美術課三色炫光膏澄淨瑩亮的360度環狀光澤，結合秀場舞台燈光，讓Model肌膚有如自體發光般閃爍動人；雙眼帶點輕盈細緻珍珠光，使眼神慵懶迷人，眉流、睫毛順著周圍向外伸展，象徵大自然的蓬勃生氣；輕盈絲絨慕斯的華麗搖滾迷霧玫瑰唇俐落勾勒唇型，彷彿充滿空氣感的玫瑰花渲染而生，演繹「In Bloom綻放」神情。

裸妝是春夏的經典不敗底妝公式，除了強調輕盈自然的肌膚質感，更注重「水感」和「獨角獸光耀感」，TOO COOL FOR SCHOOL美術課底妝工作室妝前乳（水亮光澤）擁有透明的獨角獸紫光質地，蘊含閃亮珠寶、鑽石光彩複合因子；美術課底裝工作室Air採用輕薄獨家軟水配方，是春夏必備的輕量感底妝；美術課三色炫光膏的特殊獨角獸藍、極光閃耀、炫光粉紅3色果凍質地，讓底妝散發夢幻光澤。