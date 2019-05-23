男性們請加油！超模卡拉迪樂芬妮演繹TAG Heuer新女表 比你還有型、帥氣逼人

2019-05-23 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年不只推出復古好看的Autavia系列新表，也沒忘記女性消費者，讓Carrera Lady腕表再升級。並請來代言人同時也是超模的卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）來演繹，把新女表戴出截然不同的風格，帥氣度一點也不輸同為代言人的「雷神」克里斯漢斯沃。

和過去相比，全新設計的Carrera Lady系列腕表，風格更為簡潔明快，最大的改變就在於表圈部分變得更細，搭配的時標也從長方型變更為上寬下窄的梯形，以及時、分針也變得更為修長。加上部分表款還運用了珍珠母貝當作表盤，或是添加鑽石裝飾表圈；表耳部分的線條，也調整過，讓整個系列腕表，更具女性魅力。同時有別於舊款的細節設計在於3點鐘位置的日期顯示窗，採用獨具特色的梯形方式呈現，而非原款的方型。為此，TAG Heuer也請來代言人也是超模的卡拉迪樂芬妮來詮釋，讓新款女表，呈現出和過往不同的樣貌。