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男性們請加油！超模卡拉迪樂芬妮演繹TAG Heuer新女表 比你還有型、帥氣逼人

2019-05-23 18:36聯合報 記者曾智緯╱即時報導

瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）今年不只推出復古好看的Autavia系列新表，也沒忘記女性消費者，讓Carrera Lady腕表再升級。並請來代言人同時也是超模的卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）來演繹，把新女表戴出截然不同的風格，帥氣度一點也不輸同為代言人的「雷神」克里斯漢斯沃。

和過去相比，全新設計的Carrera Lady系列腕表，風格更為簡潔明快，最大的改變就在於表圈部分變得更細，搭配的時標也從長方型變更為上寬下窄的梯形，以及時、分針也變得更為修長。加上部分表款還運用了珍珠母貝當作表盤，或是添加鑽石裝飾表圈；表耳部分的線條，也調整過，讓整個系列腕表，更具女性魅力。同時有別於舊款的細節設計在於3點鐘位置的日期顯示窗，採用獨具特色的梯形方式呈現，而非原款的方型。為此，TAG Heuer也請來代言人也是超模的卡拉迪樂芬妮來詮釋，讓新款女表，呈現出和過往不同的樣貌。

面對更貼近女性消費者需求的設計，超模卡拉迪樂芬妮同樣不改其本色，從釋出的形象廣告短片就能看出，她所展示出無所畏懼的精神與迷人的女性魅力。卡拉迪樂芬妮還表示「特別喜歡Carrera Lady腕表醒目的色彩、精緻的不鏽鋼表鍊，以及可隨意搭配不同風格和造型的特性」，不過看完這系列形象廣告後，不少網友更認為，卡拉迪樂芬妮在演繹時，根本就帥慘了！更讓人覺得這系列腕表，能夠隨著搭配，轉換不同風貌。

超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載Calibre 5機械機芯，約15萬3,100元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載Calib...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載Calibre 5機械機芯，約85,800元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載石英機芯，約13萬2,900元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約65,600元...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約65,600元。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤、鑲鑽表圈，搭載Calibre 5機械機芯，約15萬3,100元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約77...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，黑色PVD不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約77,400元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約65,600元...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約65,600元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載Calib...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載Calibre 5機械機芯，約85,800元。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約60,600元...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼，搭載石英機芯，約60,600元。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖...
超模卡拉迪樂芬妮演繹泰格豪雅全新Carrera Lady腕表，形象照帥氣逼人。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼、鑲鑽表圈，搭載石英機芯，約13...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼、鑲鑽表圈，搭載石英機芯，約13萬2,900元。圖／TAG Heuer提供
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泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載石英機芯，...
泰格豪雅Carrera Lady腕表，不鏽鋼表殼搭配珍珠母貝表盤，搭載石英機芯，約65,600元。圖／TAG Heuer提供
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