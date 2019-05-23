第二眼美鞋 浮誇無極限的精品運動鞋

2019-05-23 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



西裝、長裙與運動鞋的搭配，成為近幾季伸展台的必備款，丟掉高跟鞋與皮鞋，炫色、時髦的運動鞋，不但解放雙腳帶來超舒適穿搭，浮誇的鞋履設計，更成為必備要件，即使看了第一眼有點不明所以，但再看一眼卻可能成為愛不釋手的美鞋。

█叛逆耀眼 第二眼帥鞋

男性運動鞋相對往昔，走絕對浮誇的路線，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的早秋男鞋延續春夏季鞋款，作為反映時代與潮流的單品，帶著復古風格，重現八○年代籃球運動鞋的輪廓，藍紫、錫箔銀等色彩是新的表現方式，男裝藝術總監Virgil Abloh也以日本制服、遙控船競賽的元素融入設計之中。

紅底鞋Christian Louboutin則首度推出Run Loubi Run系列，男、女鞋款兼備，以鮮明色彩混搭個性鉚釘為主效果，彈性鞋底、科技泡膠鞋跟都加強緩衝，誇張的鞋柄、坑紋讓鞋履更為避震，而且每一雙鞋都保留紅色鞋底的設計，展現強烈的品牌風格。

MCM春夏也推出Himmel男、女運動鞋款，依隨春夏的空氣（Luft）感，用白雲的輪廓和MCM月桂葉圖騰標誌，作為運動鞋的靈感來源，鞋面混合麂皮、納帕皮革與穿孔小牛皮，配上網眼內襯，讓輕盈感和透氣度都更提升，款式分為低筒、高筒，紅、白、黑為主色再加上經典Visetos帆布作變化；此外，螢光點綴的米白麂皮鞋面是獨家配色，具有限店限量的勸敗潛力。

█藝術表現 奢華帆布鞋

不甘寂寞的CELINE藝術總監Hedi Slimane在球鞋系列也沒缺席，2019春夏推出流行文化、經典復古兼容的各式鞋款，Elliot系列與滑板有密不可分的關係，靈感來自thrasher滑板手文化，採用輕盈帆布飾以跳躍音符的印花；Triomphe頂級小牛皮球鞋系有高低筒款式，鞋側設計追溯品牌創始人Celine Vipiana打造的凱旋門C標誌，黑、金、白、銀等套色運用，延續設計師個人風格。

此外，特別與視覺藝術家兼實驗性音樂先鋒克里斯蒂安馬克雷（Christian Marclay）推出限量聯名款，以字母組合的擬聲詞例如ZZHAA作為雨點概念，灑落、跳動在鞋面上成為印花。

█個性女鞋 玫瑰與渦紋的協奏曲

DIOR 2019春夏闡述「故事從身體裡衍生」的概念，舞蹈成為重要的核心元素，律動、柔美、節奏等意象都融入時裝設計之中，從舞衣延伸而出的，是大量玫瑰、裸粉色系，推出的女性運動鞋也有芭蕾舞鞋的輪廓或是風格，例如球鞋也以玫瑰色系帶來浪漫的表現。