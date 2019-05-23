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第二眼美鞋 浮誇無極限的精品運動鞋

2019-05-23 18:21聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

西裝、長裙與運動鞋的搭配，成為近幾季伸展台的必備款，丟掉高跟鞋與皮鞋，炫色、時髦的運動鞋，不但解放雙腳帶來超舒適穿搭，浮誇的鞋履設計，更成為必備要件，即使看了第一眼有點不明所以，但再看一眼卻可能成為愛不釋手的美鞋。

█叛逆耀眼 第二眼帥鞋

男性運動鞋相對往昔，走絕對浮誇的路線，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的早秋男鞋延續春夏季鞋款，作為反映時代與潮流的單品，帶著復古風格，重現八○年代籃球運動鞋的輪廓，藍紫、錫箔銀等色彩是新的表現方式，男裝藝術總監Virgil Abloh也以日本制服、遙控船競賽的元素融入設計之中。

紅底鞋Christian Louboutin則首度推出Run Loubi Run系列，男、女鞋款兼備，以鮮明色彩混搭個性鉚釘為主效果，彈性鞋底、科技泡膠鞋跟都加強緩衝，誇張的鞋柄、坑紋讓鞋履更為避震，而且每一雙鞋都保留紅色鞋底的設計，展現強烈的品牌風格。

MCM春夏也推出Himmel男、女運動鞋款，依隨春夏的空氣（Luft）感，用白雲的輪廓和MCM月桂葉圖騰標誌，作為運動鞋的靈感來源，鞋面混合麂皮、納帕皮革與穿孔小牛皮，配上網眼內襯，讓輕盈感和透氣度都更提升，款式分為低筒、高筒，紅、白、黑為主色再加上經典Visetos帆布作變化；此外，螢光點綴的米白麂皮鞋面是獨家配色，具有限店限量的勸敗潛力。

█藝術表現 奢華帆布鞋

不甘寂寞的CELINE藝術總監Hedi Slimane在球鞋系列也沒缺席，2019春夏推出流行文化、經典復古兼容的各式鞋款，Elliot系列與滑板有密不可分的關係，靈感來自thrasher滑板手文化，採用輕盈帆布飾以跳躍音符的印花；Triomphe頂級小牛皮球鞋系有高低筒款式，鞋側設計追溯品牌創始人Celine Vipiana打造的凱旋門C標誌，黑、金、白、銀等套色運用，延續設計師個人風格。

此外，特別與視覺藝術家兼實驗性音樂先鋒克里斯蒂安馬克雷（Christian Marclay）推出限量聯名款，以字母組合的擬聲詞例如ZZHAA作為雨點概念，灑落、跳動在鞋面上成為印花。

█個性女鞋 玫瑰與渦紋的協奏曲

DIOR 2019春夏闡述「故事從身體裡衍生」的概念，舞蹈成為重要的核心元素，律動、柔美、節奏等意象都融入時裝設計之中，從舞衣延伸而出的，是大量玫瑰、裸粉色系，推出的女性運動鞋也有芭蕾舞鞋的輪廓或是風格，例如球鞋也以玫瑰色系帶來浪漫的表現。

義大利品牌ETRO， 則是全新推出Paisley Run Sneakers休閒鞋，以品牌經典佩斯利渦紋（paisley）作為鞋面設計，推出繫帶男鞋與襪鞋女款，輕巧舒適也可作為健走運動鞋，鞋面採用緹花彈性面料，質地柔軟輕盈，以繽紛豐富的色彩見長，更為春夏造型帶來畫龍點睛的效果。

路易威登早秋運動鞋以銀、白色和紫色、棕色、藍色等色系為主。圖／LV提供
路易威登早秋運動鞋以銀、白色和紫色、棕色、藍色等色系為主。圖／LV提供
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MCM獨家配色Himmel鞋款只有官網、柏林1976 Berlin概念店及東京銀座Ginza Haus 1旗艦店可買得到。圖／MCM提供
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Christian Louboutin首度推出運動鞋，男款的顏色與面料有多重混搭。圖／Christian Louboutin提供
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Christian Louboutin首度推出運動鞋，售價43,900元。圖／Christian Louboutin提供
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Christian Louboutin首度推出運動鞋，女款融入緞帶元素。圖／Christian Louboutin提供
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DIOR D-Connect粉膚色橡膠女款球鞋，售價34,000元。圖／DIOR提供
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藝術家聯名系列CELINE Triomphe ZZHAA ZOW印花小牛皮休閒鞋，售價19,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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MCM Himmel男、女運動鞋，延伸自春夏季的空氣輕盈主題。圖／MCM提供
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Christian Louboutin首度推出Run Loubi Run女款運動...
Christian Louboutin首度推出Run Loubi Run女款運動鞋。圖／Christian Louboutin提供
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ETRO女款Paisley Run Sneakers休閒鞋。圖／ETRO提供
ETRO女款Paisley Run Sneakers休閒鞋。圖／ETRO提供
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路易威登早秋運動男鞋有搶眼的紫色點綴。圖／LV提供
路易威登早秋運動男鞋有搶眼的紫色點綴。圖／LV提供
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