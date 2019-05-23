布萊德和李奧領軍《好萊塢》 紅毯陣容太浮誇、芬妮姊妹合體美炸

2019-05-23 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



大導演昆丁塔倫提諾備受期待的大作《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）日前於坎城舉辦全球首映會，電影本身超強的卡司包括布萊德彼特、李奧納多迪卡皮歐、瑪格羅比、達科塔芬妮及智利女演員蘿倫薩伊佐等人都現身紅毯，而包括擔任評審的艾兒芬妮、章子怡、美國演員Chloë Sevigny等時尚精品最愛的紅毯明星更是把整個場子妝點得熱鬧非凡。

身為腕表品牌百年靈（Breitling）代言人的布萊德彼特，在記者會上配戴了品牌2019百年靈最新作品Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition鍊帶款，是百年靈和英國風格重機品牌諾頓（Norton）的聯名表，展現休閒的高級品味。而記者會上以一襲清新的香奈兒白色蕾絲刺繡洋裝現身的瑪格羅比，走紅毯時則用心選擇了骨董的香奈兒高級訂製服，搭配猶如鑽石羽毛般垂墜在耳畔的Panache羽飾鑽石耳環和Comete流星戒指，氣質優雅迷人。

紅毯上的焦點還有達科塔芬妮和艾兒芬妮姐妹鬩牆競豔：姊姊達科塔芬妮穿粉嫩的亞曼尼高級訂製服，繫上鮮黃色的腰帶並搭配蕭邦（Chopard）黃鑽項鍊、耳環，仙氣過人。而妹妹艾兒芬妮則以迪奧重新詮釋經典New Look的白襯衫和黑裙搭配黑色斗笠復古登場，手上配戴蕭邦鑽石手環和藍寶石鑽表，出人意表的選擇備受好評。不論偏好姐姐或妹妹的時尚風格，顯然這場姐妹爭戰最大的受益人是為兩人裝扮大為增色的蕭邦高級珠寶。