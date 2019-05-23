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布萊德和李奧領軍《好萊塢》 紅毯陣容太浮誇、芬妮姊妹合體美炸

2019-05-23 18:11聯合報 記者孫曼╱即時報導

大導演昆丁塔倫提諾備受期待的大作《從前，有個好萊塢》（Once Upon A Time In Hollywood）日前於坎城舉辦全球首映會，電影本身超強的卡司包括布萊德彼特、李奧納多迪卡皮歐、瑪格羅比、達科塔芬妮及智利女演員蘿倫薩伊佐等人都現身紅毯，而包括擔任評審的艾兒芬妮、章子怡、美國演員Chloë Sevigny等時尚精品最愛的紅毯明星更是把整個場子妝點得熱鬧非凡。

身為腕表品牌百年靈（Breitling）代言人的布萊德彼特，在記者會上配戴了品牌2019百年靈最新作品Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition鍊帶款，是百年靈和英國風格重機品牌諾頓（Norton）的聯名表，展現休閒的高級品味。而記者會上以一襲清新的香奈兒白色蕾絲刺繡洋裝現身的瑪格羅比，走紅毯時則用心選擇了骨董的香奈兒高級訂製服，搭配猶如鑽石羽毛般垂墜在耳畔的Panache羽飾鑽石耳環和Comete流星戒指，氣質優雅迷人。

紅毯上的焦點還有達科塔芬妮和艾兒芬妮姐妹鬩牆競豔：姊姊達科塔芬妮穿粉嫩的亞曼尼高級訂製服，繫上鮮黃色的腰帶並搭配蕭邦（Chopard）黃鑽項鍊、耳環，仙氣過人。而妹妹艾兒芬妮則以迪奧重新詮釋經典New Look的白襯衫和黑裙搭配黑色斗笠復古登場，手上配戴蕭邦鑽石手環和藍寶石鑽表，出人意表的選擇備受好評。不論偏好姐姐或妹妹的時尚風格，顯然這場姐妹爭戰最大的受益人是為兩人裝扮大為增色的蕭邦高級珠寶

參與電影演出的智利女演員蘿倫薩伊佐（Lorenza Izzo）則以梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Olympia高級珠寶系列襯上合身Olivier Theyskens訂製禮服，展現優雅女人味。而一同現身紅毯的章子怡則以蕭邦鑽石耳環和Zuhair Murad高級訂製服為她今年在坎城的造型再添令人難忘的一刻。

演員之一達科塔芬妮配戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列黃鑽鑽石珠寶出席首映會紅毯...
演員之一達科塔芬妮配戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列黃鑽鑽石珠寶出席首映會紅毯。圖／蕭邦提供
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布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronogr...
布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition腕表。圖／百年靈提供
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瑪格羅比配戴的香奈兒Panache羽飾鑽石耳環，價格店洽。圖／香奈兒提供
瑪格羅比配戴的香奈兒Panache羽飾鑽石耳環，價格店洽。圖／香奈兒提供
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瑪格羅比穿骨董香奈兒高級訂製服配戴香奈兒高級珠寶登紅毯。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿骨董香奈兒高級訂製服配戴香奈兒高級珠寶登紅毯。圖／香奈兒提供
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梵克雅寶Olympia手鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Olympia手鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronogr...
布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition腕表。圖／百年靈提供
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瑪格羅比配戴的香奈兒Comete鑽戒，價格店洽。圖／香奈兒提供
瑪格羅比配戴的香奈兒Comete鑽戒，價格店洽。圖／香奈兒提供
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梵克雅寶Olympia項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Olympia項鍊，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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艾兒芬妮配戴的蕭邦紅地毯系列18K白金鑲嵌藍寶石與59.63克拉鑽石腕表。圖／蕭...
艾兒芬妮配戴的蕭邦紅地毯系列18K白金鑲嵌藍寶石與59.63克拉鑽石腕表。圖／蕭邦提供
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坎城影展評審委員之一的艾兒芬妮穿Dior高級訂製服配戴蕭邦藍寶石鑽表與手環出席姊...
坎城影展評審委員之一的艾兒芬妮穿Dior高級訂製服配戴蕭邦藍寶石鑽表與手環出席姊姊達科塔芬妮所演出的電影首映會紅毯。圖／蕭邦提供
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瑪格羅比穿骨董香奈兒高級訂製服配戴香奈兒高級珠寶登紅毯。圖／香奈兒提供
瑪格羅比穿骨董香奈兒高級訂製服配戴香奈兒高級珠寶登紅毯。圖／香奈兒提供
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演員之一達科塔芬妮配戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列黃鑽鑽石珠寶出席首映會紅毯...
演員之一達科塔芬妮配戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列黃鑽鑽石珠寶出席首映會紅毯。圖／蕭邦提供
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女配角智利女演員蘿倫薩伊佐配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶Oly...
女配角智利女演員蘿倫薩伊佐配戴Van Cleef & Arpels梵克雅寶Olympia高級珠寶系列，出席第72屆坎城影展。圖／梵克雅寶提供
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章子怡配戴蕭邦珠寶腕表出席《從前，有個好萊塢》電影首映會。圖／蕭邦提供
章子怡配戴蕭邦珠寶腕表出席《從前，有個好萊塢》電影首映會。圖／蕭邦提供
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達科塔芬妮配戴的戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列18K白金鑲嵌40.72克拉黃...
達科塔芬妮配戴的戴蕭邦珠寶紅地毯系列獲公平採礦系列18K白金鑲嵌40.72克拉黃鑽與99.66克拉鑽石項鍊與耳環。圖／蕭邦提供
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章子怡配戴蕭邦珠寶腕表出席《從前，有個好萊塢》電影首映會。圖／蕭邦提供
章子怡配戴蕭邦珠寶腕表出席《從前，有個好萊塢》電影首映會。圖／蕭邦提供
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布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronogr...
布萊德彼特出席記者會輕裝配戴代言的百年靈Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition腕表。圖／百年靈提供
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布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐出席記者會合影。圖／百年靈提供
布萊德彼特與李奧納多狄卡皮歐出席記者會合影。圖／百年靈提供
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梵克雅寶Olympia耳環，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶Olympia耳環，白K金鑲嵌鑽石，價格店洽。圖／梵克雅寶提供
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