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頂級鏤空雕刻骨董表展週末登場！這麼美看過就真的回不去了

2019-05-23 17:44聯合報 記者孫曼╱即時報導

台灣骨董表協會於1990間成立至今，每每不定期舉辦主題骨董表展，提供台灣鐘表藏家互相交流的機會，每次都有至少約有上百名藏家或是單純對該主題有興趣的人參與，可說是台灣高級鐘表收藏的搖籃之一。今年「鏤空雕刻」主題表展即將於5月25日（六）下午1點到5點在台北市信義區松隆路298號的王永昌鐘表店舉辦。而協會創會理事長王進龍也特別在展前與我們分享即將展出的上百只腕表中的重要表款，並解說鏤空雕刻機芯的鑑賞重點。

王進龍表示，鏤空雕花是鐘表傳統工藝的一種，每個品牌多少都會推出，藉此展現製表實力。在2010年以前的鏤空表，比較多有手工雕刻裝飾；近代的鏤空表則較為簡約，「鏤空表做得有名的包括百達翡麗、江詩丹頓、寶璣等。」鏤空雕刻鑑賞的重點之一就是機芯本身機械結構的設計，他舉例江詩丹頓（Vacheron Constantin）一枚約1995到2000年時推出的編號30051/000鏤空雕刻陀飛輪，數量不到30只，是非常經典的鏤空陀飛輪：「陀飛輪雙發條盒很少見，機板的平衡感很好，還有動力儲存，但主要是雕工一流，可以欣賞運轉和也可欣賞工藝。」

而公認鏤空雕刻最好的百達翡麗（Patek Philippe），因為工精量稀，從80年代推出以來一直一表難求，有早期編號3878和近代的5180兩款。「3878是很經典的鏤空雕花機芯，特色的微型自動盤讓機芯一覽無遺，可以看到雕刻的力道也夠深、工法細膩，不是隨便刮兩下，很值得收藏。」王進龍解釋，鏤空並且在零件上雕花時，工匠必須要先算好機板的線路和力學，因為鏤空之後機版會比較脆弱，須確保上發條、碰撞時零件不會因受力變形或位移、影響走時，同時還要兼顧藝術性和視覺美感，所以一直是頂級鐘表工藝的代表。

除此之外，雕花紋路的藝術性也是鑑賞重點。他舉例一枚自拍賣會購得的1850年代骨董懷表，正反兩面都沒有指針、完全鏤空。正面可見一隻連鬃毛紋路都栩栩如生的立體金雕獅子，表圈環繞葡萄、麥穗、松果等植物雕花象徵一年四季的循環，還有一條神秘蛇；背面金雕精細，除了日期還有第二地時間，而骷髏頭結合太陽和羅馬數字的神秘符號，彷彿象徵某神秘協會。因為製作費心，可見每個符號都有其意義，不過因為製表師和訂製該表的人都已佚失，製表原因也不可考，但彷彿解密達文西密碼的過程，為鑑賞機芯雕花增添許多樂趣。

江詩丹頓編號30051/000鏤空雕刻陀飛輪，是經典的鏤空陀飛輪，雕工精美。記者...
江詩丹頓編號30051/000鏤空雕刻陀飛輪，是經典的鏤空陀飛輪，雕工精美。記者陳立凱／攝影
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極為少見的芝柏表鏤空三金橋陀飛輪四鎚三問高級表。記者陳立凱／攝影
極為少見的芝柏表鏤空三金橋陀飛輪四鎚三問高級表。記者陳立凱／攝影
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1850年代骨董懷表正面。有別於一般鐘表的設計和繁複雕花令人費解；解讀其雕花圖案...
1850年代骨董懷表正面。有別於一般鐘表的設計和繁複雕花令人費解；解讀其雕花圖案過程彷彿拆解達文西密碼，為鑑賞增添樂趣。記者陳立凱／攝影
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1850年代骨董懷表背面。有別於一般鐘表的設計和繁複雕花令人費解；解讀其雕花圖案...
1850年代骨董懷表背面。有別於一般鐘表的設計和繁複雕花令人費解；解讀其雕花圖案過程彷彿拆解達文西密碼，為鑑賞增添樂趣。記者陳立凱／攝影
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台灣骨董表協會創會理事長王進龍分享鏤空雕刻鐘表的鑑賞重點。記者陳立凱／攝影
台灣骨董表協會創會理事長王進龍分享鏤空雕刻鐘表的鑑賞重點。記者陳立凱／攝影
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百達翡麗編號3878，因為工精量稀，從80年代推出以來一直一表難求，特色的微型自...
百達翡麗編號3878，因為工精量稀，從80年代推出以來一直一表難求，特色的微型自動盤讓機芯一覽無遺，可以看到雕刻的力道也夠深、工法細膩。記者陳立凱／攝影
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寶璣鏤空雕刻計時碼表，製作難度極高。記者陳立凱／攝影
寶璣鏤空雕刻計時碼表，製作難度極高。記者陳立凱／攝影
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