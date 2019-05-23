台灣大哥大、momo購物網整合進擊！辦門號、網購到店取貨更方便

2019-05-23 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



台灣大哥大、momo購物網攜手推出「線上線下」全新服務型態，台灣大哥大近800家myfone直營門市將做為momo購物網的物流據點，5月27日起網購的消費者可選擇至myfone門市取貨；momo購物網則推出「momo門號購優惠」，首開電商申辦電信門號搭商品的新服務，搭配指定方案即可將momo購物網熱銷商品1元帶回家。

momo富邦媒林啓峰董事長表示，momo購物網擁有數百萬件的商品，每月不重複訪客更高達740萬人次，其中行動商務業績比重占64%。台灣大哥大總經理林之晨則指出，快速到貨對電商來說尤其重要，台灣的電商送貨服務已從24小時進展到6小時，未來甚至要挑戰3小時或1小時到貨，不只是單純的倉儲物流，還必須透過大數據及人工智慧，有系統地幫助衛星倉儲佈署與商品篩選。

即日起在momo購物網App推出的「momo門號購優惠」首波祭出月付699元、999元、1,399元等3種台灣大哥大4G上網吃到飽（不降速）方案，限新申辦或攜碼申辦，momo購物網也規畫了1元起自由選商品專區，申辦門號時能有更多元的商品選擇，包括OSIM美腿機、Michael Kors經典包、PRADA經典尼龍包、SK-II青春露、Staub鑄鐵鍋、OMRON體脂計、Honeywell空氣清淨機、ASUS筆電等都可搭配選購，以原價24,800元的OSIM暖足樂為例，月付999元、綁約30個月，特價9,900元即可帶回家，立即省下近15,000元。消費者只需於momo購物網App下單訂購商品、線上填寫門號申請，後續等待台灣大哥大專人審核、物流派送門號合約及商品配送即可。