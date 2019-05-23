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5塊錢銅板點心 傳承70年現炸「天天饅頭」誘你衝台中

2019-05-23 17:35聯合報 記者柯意如╱即時報導

在萬物齊漲的年代，5塊錢能買什麼？藏身在台中第二市場巷弄排隊名攤「天天饅頭」，是許多台中鄉親沒有辦法忘懷的香甜滋味。不但有各大媒體採訪，IG美食客們也持續分享這款傳統小點，那金黃酥香的味道，彷彿又重現在口中，幸福就是這麼簡單，看了真的會想要立刻衝台中啊！

「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠hw.food___提供
「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠hw.food___提供
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被許多鐵粉形容為走到哪都忘不了的「天天饅頭」，創立於民國38年，開業已超過70年了。儘販售一味紅豆餡炸小饅頭，是屬於日式和風點心，香傳超過一甲子，多年來熱度不減，即使進入社群時代依舊被吃貨們持續傳頌著。看著攤主伯伯把一顆顆現包的饅頭丟入油鍋炸到金黃，圓滾滾非常療癒，現包現炸，路過香氣撲鼻，讓人難以抗拒。

「天天饅頭」是開業70年以上的排隊名攤。IG ＠polly_hsu_提供
「天天饅頭」是開業70年以上的排隊名攤。IG ＠polly_hsu_提供
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「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠zhima0313提供
「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠zhima0313提供
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紅豆泥甜而不膩。IG ＠polly_hsu_提供
紅豆泥甜而不膩。IG ＠polly_hsu_提供
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「老闆，我要買10顆！」，IG網友分享，剛炸好的小饅頭外皮酥而不油，紅豆泥甜而不膩。許多排隊吃貨們一次買上10個、20個，甚至更多，人手一包路邊就開吃起來。現吃最美味，但還是慢一點小口咬，才不會被內餡燙到哦。饅頭剛炸好的口感屬於外酥內軟，有網友形容像較「紮實的甜甜圈」，冷掉吃也美味順口，如果有到台中玩，走過路過都不要錯過這傳承一甲子以上的好滋味。

「天天饅頭」是開業70年以上的排隊名攤。IG ＠zhima0313提供
「天天饅頭」是開業70年以上的排隊名攤。IG ＠zhima0313提供
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「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠polly_hsu_提供
「天天饅頭」現包現炸金黃香酥。IG ＠polly_hsu_提供
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哪裡吃

台中中區台灣大道一段336巷

饅頭每粒5元

售價如有誤植或調整請以現場實際公佈為準

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