只到5月底！福容線上旅展推住宿2.3折 吃到飽600元有找

2019-05-23 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



台北國際觀光博覽會雖結束，錯過的民眾還有機會搶到便宜！福容飯店即日起到5月31日間舉辦線上旅展，推出多款人氣商品，像是連鎖餐券平均每張567元起，還有聯合住宿券可到全台15家分店度假，單張面額2,699元，買10張再送1張，平均一張2,454元。

福容飯店線上旅展從即日起到5月31日間開跑，規畫多項優惠商品，其中，針對愛吃美食的台灣人，推出連鎖餐券，買5張送1張，平均每張567元起，用1張就可以享用五星飯店自助餐，另台北一館自助餐假日不加價，折扣最高達6.2折。

福容飯店推出聯合住宿券，單張面額2,699元，買10張再送1張，換算下來平均每張只要2,454元，依照不同館別，使用張數不同，像是東北角福隆Villa區簡樸禪風客房，用3張住宿券住2夜，每晚3,681元起，還可參觀福隆國際沙雕藝術季，拍照打卡上傳粉絲專頁，再抽華航雙人來回機票。入住淡水漁人碼頭店，可直接升等海景豪華家庭客房，相當於23折優惠。若是12月到5月間入住，同房加碼贈送150公分以下兒童入住免費，最多可2位入住。