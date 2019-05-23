我們與省的距離 報稅季電商推省錢優惠

2019-05-23 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



五月為報稅的季節，電商也積極推出各種省錢活動。露天拍賣即日起推出「我們與省的距離」免運活動，活動專區內商品全部免運費，加碼再推出ebay海外購物區購物，運費直接折抵300元，新註冊會員物流選擇7-11，再送60元運費折扣碼，產品種類包含玩具公仔、生活用品、智能科技、時尚穿搭等近百件商品。

露天拍賣發現近期卡通動畫電影周邊商品超級熱賣，包括將上檔的玩具總動員4。寵物用品在露天拍賣也是非常受到歡迎，不倒翁寵物漏食球外殼使用透明設計，讓狗狗一眼就能看見裡頭的食物以及聞到食物而吸引注意力，一邊吃食物一邊玩樂，絕對可以成為毛小孩最愛的玩具之一。