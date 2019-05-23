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「雷神」變身MIB特務 穿Paul Smith訂製西裝耍帥

2019-05-23 16:56聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

經典MIB星際戰警系列最新作品《MIB星際戰警™：跨國行動》即將在6月12日上映，這次不只有「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）加入，攜手泰莎湯普森（Tessa Thompson）組成首支男女MIB探員組合，更有英倫時尚品牌Paul Smith特別訂製的服裝，滿滿的新奇看點。

想到星際戰警系列電影就會想到西裝，再配上一副墨鏡，黑白經典色的酷帥組合已是影史最具代表性的畫面。這次Paul Smith與戲劇服裝設計師Penny Rose合作，為克里斯漢斯沃飾演的H探員、泰莎湯普森飾演的M探員打造合身正裝、雙排釦褲裝，皆以舒適、彈性極佳又抗皺的「A Suit To Travel In」布料製成，配上色彩鮮豔的內裡，保留品牌標誌性的巧思。電影中的其他特務和反派的裝束，也都由Paul Smith操刀。

此外，為了歡慶電影的上映，Paul Smith也推出《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列，以電影中的外星人元素、各式象徵符號打造而成，當然也少不了劇中探員所穿的西裝。黑色正裝鋪上顏色繽紛的外星人內襯，袖口還特別縫上一顆首次出現於《MIB星際戰警™：跨國行動》的環形Logo釦子，讓消費者一圓「特務夢」。而白色襯衫的釦子也都以墨鏡、外星人等等造型取代傳統圓形釦，非常俏皮可愛。其他還有墨鏡圖騰領帶、口袋巾、圍巾多色電繡外星人襪、短夾等等單品，全都充滿MIB星際神祕氛圍。

經典MIB星際戰警系列最新作品《MIB星際戰警™：跨國行動》即將在6月12日上映...
經典MIB星際戰警系列最新作品《MIB星際戰警™：跨國行動》即將在6月12日上映，服裝由英倫時尚品牌Paul Smith特別訂製。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB環形Logo袖釦，5,800元。...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB環形Logo袖釦，5,800元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB造型鈕釦白色襯衫，16,300元...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB造型鈕釦白色襯衫，16,300元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列墨鏡圖騰黑色領帶，7,300元。圖／P...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列墨鏡圖騰黑色領帶，7,300元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星戰士袖釦，5,800元。圖／Pau...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星戰士袖釦，5,800元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列造型鈕扣白色Polo衫，10,800元...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列造型鈕扣白色Polo衫，10,800元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列A Suit To Travel In...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列A Suit To Travel In成套黑色抗皺西裝，58,500元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星人衛衣，21,300元。圖／Pau...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星人衛衣，21,300元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB環形Logo胸針，2,800元。...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列MIB環形Logo胸針，2,800元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列電繡外星人襪（藏青），1,800元。圖...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列電繡外星人襪（藏青），1,800元。圖／Paul Smith提供
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《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星人薄圍巾，6,300元。圖／Pau...
《MIB星際戰警™：跨國行動》限量膠囊系列外星人薄圍巾，6,300元。圖／Paul Smith提供
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