「雷神」變身MIB特務 穿Paul Smith訂製西裝耍帥

2019-05-23 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



經典MIB星際戰警系列最新作品《MIB星際戰警™：跨國行動》即將在6月12日上映，這次不只有「雷神」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）加入，攜手泰莎湯普森（Tessa Thompson）組成首支男女MIB探員組合，更有英倫時尚品牌Paul Smith特別訂製的服裝，滿滿的新奇看點。

想到星際戰警系列電影就會想到西裝，再配上一副墨鏡，黑白經典色的酷帥組合已是影史最具代表性的畫面。這次Paul Smith與戲劇服裝設計師Penny Rose合作，為克里斯漢斯沃飾演的H探員、泰莎湯普森飾演的M探員打造合身正裝、雙排釦褲裝，皆以舒適、彈性極佳又抗皺的「A Suit To Travel In」布料製成，配上色彩鮮豔的內裡，保留品牌標誌性的巧思。電影中的其他特務和反派的裝束，也都由Paul Smith操刀。