美到燒荷包 香奈兒城市浮雕顏彩盤超難搶、眼影色號#328磚紅將斷貨

2019-05-23 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每回只要看到香奈兒的彩妝系列，就會一整個「燒荷包」，全新新色上市，全都太燒。首推最燒的「城市浮雕顏彩盤」，以4大城市為代表的浮雕彩盤，全台只有2櫃點可搶，根本超難買。眼影新色也出現下一代斷貨王，#328的磚紅色調太美，台灣美眉絕對必搶，從夏天畫到秋天都超時髦。

香奈兒這次美翻人的首推時尚之旅顏彩盤，以城市為靈感打造，搭配雙C Logo浮雕，巴黎代表粉色絲緞光腮紅、倫敦則是濃豔珊瑚色腮紅、紐約代表古銅色蜜粉餅、東京則是玫瑰色打亮蜜粉餅，重點是，5月31日限量上市，全台只有101、京站兩櫃點可買。

靈魂之窗「眼睛」是給人第一印象最深刻的部位，香奈兒全球彩妝創意與色彩設計總監露西婭·皮卡特別設計出全新眼妝，打造「服貼煙燻妝」，運用四色眼影、防水眼線筆與增量濃密睫毛膏，讓女性在變化中，可以隨心搭配出屬於自己的完美眼妝。

其中每回都會賣到缺貨的眼影盤，再度推出以前曾賣到缺貨的磚紅色，全新 #328夢想，內含復古磚紅、柔和灰粉、緞面銅灰褐與灰紫丁香，顏色就是台灣女孩的最愛，被看好成為新的斷貨王。

眼影盤共有4款色系，涵蓋4大基礎色系，對於任何女性、膚色都非常的好駕馭，即便不是化妝技巧高手，也不用擔心配色出現不協調感。

畫眼妝最重要是眼線勾勒，香奈兒防水眼線筆可輕鬆搭配四色眼影盤，勾勒出大眼妝感，旋轉筆尖與附帶隱藏式削筆機的設計，眼影筆質地滑順好上手，輕鬆勾勒完美眼妝。