影后娜塔莉波曼巧搭Chaumet珠寶 白色鏤空洋裝造型好清新
許久未在螢光幕前現身的影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）日前受邀出席酒商活動，一身白色鏤空洋裝，襯托出清新氣質。而台灣天后小S徐熙娣首次出征坎城影展，也接連換穿不同造型，凸顯她百變風格，讓粉絲大呼「你到底要奪（多）漂亮啦！」
影后娜塔莉波曼日前出席酒類品牌150周年暨酒廠重新開幕，這一場位於古堡的品牌活動，僅邀請了約100位的賓客。為了呼應場合的氛圍，娜塔莉波曼挑選了白色鏤空蕾絲洋裝搭配同色的西裝外套出席，並配戴了Chaumet Josephine系列的鑽石耳環，整體呈現出清新又脫俗的魅力。也把同場的超模Kate Moss以及女星鄔瑪舒曼的星光比下，展現影后般的架勢。同一場，更有網球好手費德勒、男星Douglas Booth力挺，以及英國新銳歌手Freya Ridings的表演。
而身為電影咖的天后小S徐熙娣，為了女性影人來發聲，並首次登陸坎城影展。除了正經的參與論壇活動之外，小S也不忘要放送他的時尚力，不同於日間時穿著的帥氣灰色格紋連身裝，到了晚宴則換上帶點可愛氣質的粉膚色圓點刺繡高領洋裝，同樣搭配了De Beers Arpeggia三層鑽石耳環、Horizon 18K白金戒指以及Classic Line五層鑲鑽戒指，堆疊出女性可人的丰采。百變的風格，讓粉絲們忍不住回應說「仙氣十足、今日你最美！」
留言