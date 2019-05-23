影后娜塔莉波曼巧搭Chaumet珠寶 白色鏤空洋裝造型好清新

2019-05-23 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



許久未在螢光幕前現身的影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）日前受邀出席酒商活動，一身白色鏤空洋裝，襯托出清新氣質。而台灣天后小S徐熙娣首次出征坎城影展，也接連換穿不同造型，凸顯她百變風格，讓粉絲大呼「你到底要奪（多）漂亮啦！」

影后娜塔莉波曼日前出席酒類品牌150周年暨酒廠重新開幕，這一場位於古堡的品牌活動，僅邀請了約100位的賓客。為了呼應場合的氛圍，娜塔莉波曼挑選了白色鏤空蕾絲洋裝搭配同色的西裝外套出席，並配戴了Chaumet Josephine系列的鑽石耳環，整體呈現出清新又脫俗的魅力。也把同場的超模Kate Moss以及女星鄔瑪舒曼的星光比下，展現影后般的架勢。同一場，更有網球好手費德勒、男星Douglas Booth力挺，以及英國新銳歌手Freya Ridings的表演。