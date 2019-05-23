《哇！馬戲團》－藝術的驚奇，就在生活日常裡

2019-05-23 16:27 聯合新聞網 王意中（王意中心理治療所所長／臨床心理師）



對於許多孩子來說，在電影中，在卡通裡，那令人充滿期待、驚喜、尖叫、歡聲不斷的馬戲團表演，總是帶來了出其不意的驚奇。瞬間，許多意想不到的動作、創意、演出，將觀看者的熱情拉至最高點。

在馬戲團裡，每個角色各司其職，無論是腳踏著彩色大球的大象，風趣逗人的幽默小丑，超完美平衡力的走鋼索的人，縱身一跳火圈的威猛獅子，人模人樣的黑猩猩等。每一個角色，都有他擅長的表演舞台，擅長的表演優勢。

日常生活中，總是充滿了許多視覺的元素，等待孩子們細微的探索與認識。這些事物，無論是簡單的線條、形狀或光影。讓身處在其中的孩子，去了解以及感受，自己與這些事物之間的關聯性。在過程中，一次一次又一次的發現，也喚起了孩子，在創作上的驚奇與驚喜，讓孩子在過程中，驚呼不斷。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

讓孩子從自己的身體開始，從動作、姿勢以及移動過程中，慢慢覺察與找到，無所不在的線條，無所限制的形狀，瞬息變化的光影。慢慢的排列組合，發想與創造出，各種的創意以及熱情。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

許多的創意，透過孩子動態的身體活動，以及眼前靜態的事物中，搭配出一個又一個完美的組合。沒有框架，沒有限制的各種組合。透過遊戲的元素，讓孩子實際參與中，感受到愉悅、好玩，這是引發孩子探索動機，非常關鍵的概念。兒童藝術教育就在這當中，慢慢的滋養出來。

創作的過程，就如同在馬戲團，多彩繽紛的大帳篷中，讓大人與小朋友驚呼連連的奇幻表演。原來，創作是如此的有趣，如此的有意思，如此的簡單，如此的生活日常，就在你我的生活之中，垂手可得。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

在巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊《哇！馬戲團》中，就是充分具備了這樣的條件，讓孩子在體驗活動當中，因為愉悅歡樂而自然而然，盡情的投入，細膩的觀察出線條、形狀以及光影和自己，彼此所交織出的美感。

兒童藝術教育不應該是說教或枯燥的方式，而是透過孩子最熟悉，最擅長，最容易親近，無違和的遊戲為媒介，引領孩子走進，這充滿想像的世界。《哇！馬戲團》，就如同充滿了魔法的一個空間，隨著活動的設計，再加上孩子充分發揮腦力激盪，盡情揮灑創意。

在巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊《哇！馬戲團》中，將這樣的概念，自然而然地帶入，讓孩子更容易隨時，透過日常生活中，容易取得的媒材，而無時無刻，隨時隨地創造出不同的藝術經驗。同時，在活動的概念中，讓孩子跳脫平面的經驗，而逐漸的發展出立體的3D概念，透過事物與光影的交織變化，喚來不同的藝術體驗。

圖/聯合數位文創提供。 分享 facebook

讓孩子進一步透過《哇！馬戲團》中，角色的觀察與示範，思考每一個角色，他所擁有的能力。同時，運用回日常生活中，如何通過一些簡單的媒介與素材，盡情地創造出屬於自己的美學藝術。

只要孩子的創意魂被燃起，動機密碼被破解，他們將自然而然的發現，生活中的創意，無所不在。巴黎龐畢度中心兒童藝術工作坊《哇！馬戲團》熱情推薦給您與孩子們。

了解更多： https://uevent.udnfunlife.com/PompidouKids2019summer/